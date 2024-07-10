疾管署拍板採用「JN.1疫苗」 10月起跟流感疫苗同步開打
疾管署今（10）日表示，世界衛生組織(WHO)於4月針對新冠疫苗抗原組成建議使用單價JN.1作為新疫苗抗原成分，以提升對抗主流病毒株免疫保護力；另歐盟與鄰近日本、韓國亦同時採用單價JN.1疫苗。目前國內外疫情仍以JN.1為主流病毒株，考量KP.2及KP.3變異株為JN.1衍生後代，且兩者與JN.1之間棘蛋白突變位點差異小，經昨（9）日提案衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)討論，建議以單價JN.1疫苗因應我國今年秋冬面臨新冠疫情，儘早提供民眾接種提升免疫保護力，防範新冠侵襲。
記者許若茵／台北報導
疾管署說明，另經參依美國CDC針對新冠疫苗與流感疫苗同時接種安全性，考量併同接種可提升接種率，降低併發新冠及流感重症發生風險。因此，今年10月1日起單價JN.1疫苗將與流感疫苗同步分兩階段開打。由於今年秋冬供應之莫德納疫苗12歲以上為單劑型(0.5mL/劑)，12歲以下為多劑型(0.25mL/劑/每瓶10劑)，相關接種期程及建議如下：
一、接種時程與對象：
(一)第一階段(今年10月1日起)：同流感疫苗第一階段實施對象。
(二)第二階段(今年11月1日起)：滿6個月以上民眾(未列在第一階段實施對象)。
二、接種建議：
(一)滿6個月至4歲幼兒：
1.未曾接種新冠疫苗者接種2劑，2劑間隔4週(28天)以上；
2.曾接種新冠疫苗者接種1劑，與前1劑間隔12週(84 天)以上。
(二)滿5歲以上兒童、青少年及成人：接種1劑，曾接種新冠疫苗者與前1劑間隔12週(84 天)以上。
疾管署說明，後續將依疫苗進口期程再另行公布相關接種規劃資訊，以提供國人接種，增進免疫保護力，降低重症及死亡風險。