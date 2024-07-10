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7/11天貺節虎爺生日！補財庫最佳時機　虎爺怎麼拜、旺財補運秘訣

▲明（11）日為農曆6月6日，除了是整年福氣、財氣最旺的 「天貺節」外，也是有財神神格的「虎爺」生日。。（圖／保庇NOW資料圖）
▲明（11）日為農曆6月6日，除了是整年福氣、財氣最旺的 「天貺節」外，也是有財神神格的「虎爺」生日。。（圖／保庇NOW資料圖）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（11）日為農曆6月6日，除了是整年福氣、財氣最旺的 「天貺節」外，也是有財神神格的「虎爺」生日，趁著這一天，記得到廟裡拜虎爺求財運旺事業，或是到玉皇大帝廟裡拜拜補財庫，記得把握整年之中，最旺的轉運開財的好時機。《NOWnews》也整理了虎爺拜拜流程、開財補運秘訣一次看。

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根據命理專家楊登嵙表示，「虎」與「福」同音，傳說中，虎爺能咬來錢財，因為跟隨在財神爺趙公明的身邊而擁有了掌握財富的能力。「拜金虎爺，乎你金好野」，因「虎爺」台語發音相近「好野」(富有)，被人們視為可以「增進財運」，再加上「虎爺咬錢來」而相信其有咬錢納財之福，因此虎爺被視為具有財神的神格。

🟡農曆6月6日虎爺怎麼拜？

一、全部神明都要拜：雖然農曆六月初六為虎爺的生日，但按照大部分廟宇的習慣來看，虎爺是在拜拜順序的倒數第二位，因此不能一進廟就只拜虎爺，這是很不禮貌的做法。

就像我們想要祈求文昌、財神，也是會先按照順序將所有神明拜完後，才到特定的神明面前求籤問卜，拜虎爺也是一樣的，切記不能到廟中無視其他主神，僅祭拜自己有所求的神明。

二、供品以肉、點心為主：據傳虎爺喜歡吃肉，並且與一般常見的供品不同的是，虎爺特別喜歡生肉，因此在虎爺的供桌上經常看到生肉，除了生肉以外虎爺也喜歡糖果、餅乾、雞蛋等。

需要特別注意的是，不是每間廟都能夠祭拜肉或是生食，還是要以廟的規定為準，因此建議先行詢問廟方，或是乾脆準備虎爺喜歡的點心類，比較不會出差錯。

▲虎爺求財運的方式是換錢水、求錢母，換錢水至少要等值，不可以拿自己的小錢換虎爺的大錢。（圖／《NOWnews》資料照）
▲虎爺求財運的方式是換錢水、求錢母，換錢水至少要等值，不可以拿自己的小錢換虎爺的大錢。（圖／《NOWnews》資料照）
🟡 虎爺生日求財轉運秘訣

（一）換錢水、求錢母：到廟裡拜完全部神明，到虎爺面前時，報上自己的姓名、生辰、地址、任職公司，誠心祈求自己的願望，越詳細越好，接著就到「錢水」地方求「錢母」，大部分虎爺的神龕旁常可看到一小碗裝著水，且水裡有許多硬幣，這就是「錢水」，從水中換來的硬幣記得過香爐繞三圈，再收進紅包袋或錢包隨身攜帶。

若之後心願有達成，再到廟宇向虎爺還願。記得要用等值金額或以大換小，像是10元換10元、5元換5元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元換10元），不然虎爺會認為你是貪心的人，就不會保佑財運。

（二）放名片：虎爺神龕旁還可以看到一個聚寶盆或紅盤子，可以讓你放名片，保佑工作、事業一切順利，遠離職場小人。

（三）摸虎爺：虎爺的俗諺你可能聽過了，像是「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等，有些廟宇開放信眾摸虎爺公的雕像，摸的時候嘴巴也可以唸這兩句俗諺，可聚集更多財氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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