7/11天貺節虎爺生日！補財庫最佳時機　虎爺怎麼拜、旺財補運秘訣

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🟡農曆6月6日虎爺怎麼拜？
一、全部神明都要拜：雖然農曆六月初六為虎爺的生日，但按照大部分廟宇的習慣來看，虎爺是在拜拜順序的倒數第二位，因此不能一進廟就只拜虎爺，這是很不禮貌的做法。
就像我們想要祈求文昌、財神，也是會先按照順序將所有神明拜完後，才到特定的神明面前求籤問卜，拜虎爺也是一樣的，切記不能到廟中無視其他主神，僅祭拜自己有所求的神明。
二、供品以肉、點心為主：據傳虎爺喜歡吃肉，並且與一般常見的供品不同的是，虎爺特別喜歡生肉，因此在虎爺的供桌上經常看到生肉，除了生肉以外虎爺也喜歡糖果、餅乾、雞蛋等。
需要特別注意的是，不是每間廟都能夠祭拜肉或是生食，還是要以廟的規定為準，因此建議先行詢問廟方，或是乾脆準備虎爺喜歡的點心類，比較不會出差錯。
🟡 虎爺生日求財轉運秘訣
（一）換錢水、求錢母：到廟裡拜完全部神明，到虎爺面前時，報上自己的姓名、生辰、地址、任職公司，誠心祈求自己的願望，越詳細越好，接著就到「錢水」地方求「錢母」，大部分虎爺的神龕旁常可看到一小碗裝著水，且水裡有許多硬幣，這就是「錢水」，從水中換來的硬幣記得過香爐繞三圈，再收進紅包袋或錢包隨身攜帶。
若之後心願有達成，再到廟宇向虎爺還願。記得要用等值金額或以大換小，像是10元換10元、5元換5元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元換10元），不然虎爺會認為你是貪心的人，就不會保佑財運。
（二）放名片：虎爺神龕旁還可以看到一個聚寶盆或紅盤子，可以讓你放名片，保佑工作、事業一切順利，遠離職場小人。
（三）摸虎爺：虎爺的俗諺你可能聽過了，像是「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等，有些廟宇開放信眾摸虎爺公的雕像，摸的時候嘴巴也可以唸這兩句俗諺，可聚集更多財氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。