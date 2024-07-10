香蕉砸332萬辦「夢幻婚禮」！曝花費明細 粉絲驚：都能付頭期款
藝人香蕉（王俊傑）因參與錄製綜藝節目《瘋神無雙》打響知名度，憑著幽默風趣的個性和模仿技巧深受粉絲支持與喜愛，開設個人Youtube頻道之後，人氣也是不斷攀升。香蕉在2023年9月時順利將多年女友Timmy娶回家當老婆，在事隔10多月後，他近日公開當時舉辦「夢幻婚禮」的花費明細，真實價格讓大票網友看了都吃驚不已，紛紛直呼：「我還是公證就好」、「都能當買房頭期款了耶。」
記者洪生儒／綜合報導
香蕉雖然工作相當忙碌，但他仍時常透過社群分享生活點滴，也會和粉絲們互動，拉近彼此之間的距離。近日香蕉也在社群上公開自己去年舉辦豪華婚禮的所花費的實際金額，從影片中可以看到包含新娘進場白紗12萬、二進銀色禮服7.2萬、三進送客禮服6.6萬、訂婚中式禮服3.6萬、喜酒42桌139萬、喜餅473盒48萬...等明細，一場夢幻婚禮的總花費計算之後大約是332萬元左右。
不少網友看到香蕉公布婚禮的實際花費後，都被嚇到紛紛留言表示：「結婚好貴…能的話，大家結一次就好」、「還是公證就好了」、「我...還是單身好了」、「用在男生身上的東西真的便宜很多耶，女生花的錢超貴」、「這錢我還是存下來買房比較實際」、「一場婚禮的錢都能當買房頭期款了耶...口袋真深」、「只要是自己財力範圍內，雙方都喜歡的，這一切就夠了」、「荷包夠深，這樣一場其實很有價值」、「這都是你努力的成果與結晶！香蕉超強。」
此外，香蕉也在留言區寫道：「人生大部分時間都在忙碌工作，讓自己比昨天更好、去年更好，想要保持熱情和愛反省的習慣，婚禮在我腦海裡，沒有任何想法，但太太有夢中的畫面，難得在大日子中能規劃到現實，謝謝你們在網路上看見、參與到我們的美好時光，回歸平常步調，歸零努力生活。」透露自己對婚禮沒想法，但老婆心中對婚禮有理想的模樣，他便替老婆實現這個理想。
至於網友們討論香蕉砸大錢結婚一事，香蕉也留言回應：「謝謝朋友們關心荷包，只能說，感恩現場貴人賓客們，包含不克前來的賓客，讓我大回血，往來就是這樣，未來對方有喜，都要包回去！」