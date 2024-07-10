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25年無分店倒閉！好市多為何能站穩日本市場？專家分析展店策略

▲美式賣場好市多（costco）進軍日本25年從未關閉分店，且近期展店迅速，日本學者分析經營和設店策略。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美式賣場好市多（costco）進軍日本25年從未關閉分店，且近期展店迅速，日本學者分析經營和設店策略。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

許多台灣消費者習慣前往美式賣場好市多（Costco）購物，而在日本，好市多自25年前登陸開店後，也相當受歡迎，迄今從未關閉過任何一家日本分店，現今已擴張至33家分店，甚至被民眾視為振興當地經濟的救星，為何好市多在日本能獲得其他美式賣場沒有的成功，日媒分析原因，並提到在振興地方經濟的背後，同時也對當地零售商帶來衝擊。

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根據《共同社》報導，日本有越來越多的城鎮正在投資，希望透過準備場地和基礎設施來吸引Costco進駐，截止至目前為止，在日本47個都道府縣中，好市多在其中21個都道府縣，設置了33家分店，2024年還預計在另外3個地點開設分店，分別是滋賀縣東近江市、福岡縣小郡市和沖繩縣南城市。

報導提到，2016年熊本縣歷經強震重創，當時熊本縣御船町町長藤木正幸多次前往好市多位在東京的子公司，力邀好市多到御船町投資，作為災後重建振興的一環；御船町人口約1.7萬人，在2021年開設了一家好市多門市，藤木正幸指出，在好市多進駐後，御船町原先不斷下降的人口竟出現回升，財產稅和相關收入也有增長。他形容，「小鎮的知名度因此迅速提高。就像一個主題公園」。

報導也提到好市多在日本的開設策略，半徑10公里內人口超過50萬，停車場面積可容納800輛以上汽車，御船町符合條件，因鄰近的熊本市人口約73.6萬人，為九州第3大城市。

另以福岡小郡市為例，好市多和小郡市政府達成協議，會確保當地工人的就業，並在災害發生時供應商品。小郡市政府和福岡縣政府談判，成功獲得了開設分店的建設許可和批准。

好市多被視為地方經濟振興以及創造就業機會的救世主，甚至在去年選戰中，東京埼玉縣還有市長參選人利用開設Costco門市當政見承諾，解此來吸引選票。然而，好市多在日本的成功，卻沒有被包含英國特易購（Tesco）和法國家樂福（Carrefour）等其他海外超市零售商複製。

東京經濟大學教授丸谷雄一郎分析原因，好市多藉由透過圍繞好市多門市的方式，來打造城市發展，且好市多有許多獨特的原創商品，且鼓勵消費者試吃的消費方式，也能使民眾將消費當作娛樂活動。

不過，好市多進駐也對在地零售商造成衝擊，今年即將開幕的沖繩縣南城市分店，就有在地賣石油產品的經銷商擔憂，表明銷售額無疑會下降，因為Costco也在部分分店販售相關產品。

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