25年無分店倒閉！好市多為何能站穩日本市場？專家分析展店策略

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報導提到，2016年熊本縣歷經強震重創，當時熊本縣御船町町長藤木正幸多次前往好市多位在東京的子公司，力邀好市多到御船町投資，作為災後重建振興的一環；御船町人口約1.7萬人，在2021年開設了一家好市多門市，藤木正幸指出，在好市多進駐後，御船町原先不斷下降的人口竟出現回升，財產稅和相關收入也有增長。他形容，「小鎮的知名度因此迅速提高。就像一個主題公園」。
報導也提到好市多在日本的開設策略，半徑10公里內人口超過50萬，停車場面積可容納800輛以上汽車，御船町符合條件，因鄰近的熊本市人口約73.6萬人，為九州第3大城市。
另以福岡小郡市為例，好市多和小郡市政府達成協議，會確保當地工人的就業，並在災害發生時供應商品。小郡市政府和福岡縣政府談判，成功獲得了開設分店的建設許可和批准。
好市多被視為地方經濟振興以及創造就業機會的救世主，甚至在去年選戰中，東京埼玉縣還有市長參選人利用開設Costco門市當政見承諾，解此來吸引選票。然而，好市多在日本的成功，卻沒有被包含英國特易購（Tesco）和法國家樂福（Carrefour）等其他海外超市零售商複製。
東京經濟大學教授丸谷雄一郎分析原因，好市多藉由透過圍繞好市多門市的方式，來打造城市發展，且好市多有許多獨特的原創商品，且鼓勵消費者試吃的消費方式，也能使民眾將消費當作娛樂活動。
不過，好市多進駐也對在地零售商造成衝擊，今年即將開幕的沖繩縣南城市分店，就有在地賣石油產品的經銷商擔憂，表明銷售額無疑會下降，因為Costco也在部分分店販售相關產品。