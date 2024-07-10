股民嗨！新光金爆59萬張量、股價創逾2年高 6月賺百億寫單月新高
國內14家上市金控今（2024）年6月自結獲利出爐，單月合計賺超過735億元，較去年同月小幅成長4%，累計前6月稅後賺新台幣逾3374億元，年成長逾6成，其中新光金6月成功由虧轉盈，激勵今（10）日爆出將近60萬張大量，股價大漲逾7%，收在11.85元，創下2022年2月、也就是將近2年半以來收盤新高。
記者陳郁柔／台北報導
新光金前（8）日公布6月自結獲利，稅後純益餘102.01億元，寫單月新高；累積上半年稅後純益204.1億元，年增429.5%，一舉突破200億元；累計每股稅後純益（EPS）為1.31 元。新光人壽6月稅後純益 87.54 億元，月增136%；累計上半年稅後純益148.01 億元。
新光金表示，6月獲利獲利動能強勁，主要來自子公司新光人壽，新壽6月獲利大好，受惠原因有三，包括來自股票實現資本利得，加上避險操作得宜，及6月保險業績表現亮麗，單月新契約保費收入達107億元。
新光金也在本月4日公告，現金增資普通股16.7億股，發行價格每股8.3元，發行總金額達138.61億元，其中75%由原股東按認股基準日股東持股比例認購，每千股認購普通股新股約79.3股，另公開發行10％，以公開申購方式對外公開承銷，另員工認股約占15%。
新光金6月由虧轉盈，有基本面支撐，激勵新光金昨日已經先強漲7.8%，今日再爆出超過58萬張的大量，位居個股成交量排行榜第一名，盤中點火走高，最高來到12元，終場上漲0.85元或7.73%，收在11.85元。