今天開賣！7-11「SNOOPY福袋」19款內容盤點　全家49元加購三麗鷗

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◾499元「SNOOPY 15吋硬殼手提箱」：福袋外觀為15吋硬殼手提箱，共有3種款式選擇，分別為白色、藍色、綠色，該款福袋有2組抽獎機會。福袋的零食飲料組合每組內容物:抗菌濕巾10入1包、衛生紙60抽1包、餅乾2包、飲料2瓶。
◾699元「SNOOPY雙材質涼被」：共有3種款式選擇，分別為白色、藍色、綠色，輕薄透氣，好眠必備。整反兩面雙材質，可依需求使用，雙面花樣設計，隨心情變換。該款福袋有3組抽獎機會。福袋的零食飲料組合每組內容物:抗菌濕巾10入1包、衛生紙60抽1包、餅乾2包、飲料2瓶。
◾699元「SNOOPY 21L提把摺疊收納箱桌」：21公升大容量，好實用加蓋設計，可當桌面使用，附提把好攜帶。該款福袋有2組抽獎機會。福袋的零食飲料組合每組內容物:抗菌濕巾10入1包、衛生紙60抽1包、餅乾2包、飲料2瓶。
◾1299元「SNOOPY 戶外露營拖車」：共有3種款式選擇，分別為白色、藍色、綠色。前置360度萬向輪，全車5.6kg，可乘載60kg貨物。雙置物袋設計，可另收納小物。該款福袋有4抽獎機會。福袋零食組合每組內容物::韓國熊津不添加糖紅蔘飲1包、衛生紙60抽1包、餅乾2包、飲料2瓶。
◾1399元「SNOOPY義大利Giaretti聯名氣炸鍋福袋」：共有3種款式選擇，分別為白色、藍色、綠色。義大利Giaretti 聯名開發，4.5公升大容量，360度高速熱風循環，食材加熱均勻烹調。一鍋抵多機，可蒸、烤、烘、炸，料理多變化，該款福袋有5抽獎機會，沒有零食飲料組合。
◾福袋抽獎獎項介紹
頭獎：統一超商7000店開幕黃金11兩，1名，市價約180萬元
二獎：統一超商7000店開幕黃金7兩，1名，市價約115萬元
福袋獎：星宇航空舊金山來回機票，4名，市價共24萬元
🟡全家買20元以上指定飲料冰品，加購三麗鷗捏捏
全家與三麗鷗合作再推出第二彈活動，自7月10日起至8月20日，購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件，即可以用49元加購捏捏球、99元加購變臉公仔、299元加購三麗鷗2L水壺。
◾三麗鷗捏捏球：共有6款，分別有大眼蛙、酷企鵝、帕恰狗、貝克鴨、山姆企鵝及人魚漢頓，除了可以擺在桌上散發可愛魅力外，也讓消費者在忙碌的生活中找到舒壓的方式，捏一捏，讓壓力一掃而空，款式隨機出貨，數量有限，換完為止。
◾三麗鷗明星變臉公仔：共6款，包含美樂蒂、酷企鵝、帕恰狗、布丁狗、大耳狗、人魚漢頓，造型以明星角色與雪糕、飲料及聖代結合設計，除了萌感，也散發滿滿的夏天感，只要按壓按紐，即可變換表情，每款共有三種表情可以變化。
◾三麗鷗2L水壺：共推出2款，分別為徽章款及集合款，兩款皆為2