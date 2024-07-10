智機回溫！iPhone導入AI引爆換機潮　布局半導體ETF正是時候

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兩大手機晶片業者也不約而同將在第4季端出最新產品「天璣9400」與「驍龍8 Gen 4」，新晶片都以台積電3奈米製程生產，近期進入投片階段，加上輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、蘋果也積極爭取台積電3奈米產能，因此台積電3奈米已傳出漲價，且供不應求持續到2026年。
不僅如此，市場傳出，蘋果最新旗艦手機iPhone16 Pro及Pro Max預計均將搭載5倍光學變焦的望遠鏡頭，增加潛望式鏡頭滲透率，大立光、玉晶光等鏡頭廠受惠規格升級拉高平均售價（ASP），業績進補；而蘋果、安卓兩大陣營新機均有望導入WiFi 7技術，也為瑞昱等業者增添營運柴火。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，智慧手機存貨調整期已進入尾聲，根據Gartner預估，2024年全球半導體產業規模達6243.51億美元，年成長16.8%，超越2021至2022年，且觀察各終端商品來看，蘋果的iPhone降價策略奏效，智慧型手機銷量站回主要市場龍頭，一般伺服器庫存調整循環可望回升，跟上目前最火熱的AI生態系，整體來說，半導體今年出貨量有望回升，預期2024年半導體將恢復成長態勢，可望開啟每3到4年新一輪的成長週期。
展望後市，張圭慧認為，在AI展開科技革命，各式技術突破與相關應用，於2024年科技展中遍地開花，長線需求將持續帶動半導體銷量成長，且智慧型手機市場已有顯著回溫，預期台灣半導體產業受惠程度高，建議投資人可分批布局半導體相關ETF，跟上產業成長契機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。