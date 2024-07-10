〈魯冰花〉原唱現身突哭了！驚曝「老公身分」：常常抱著唱歌

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〈魯冰花〉原唱曾淑勤單身至今，不過她透露，其實這幾年已經「嫁給吉他」，不是對愛情完全無感，但她的個性不一定要跟誰結婚，只是比較適合抱著吉他陪伴不同的人，覺得結婚是一種牽絆，也說很感謝從以前一直陪伴自己到現在的人。提到自己的代表作〈魯冰花〉，她也想起自己的恩師陳揚，當場忍不住眼眶泛淚，表示對方也是從民歌時期發跡，「他不是一個很商業的人，我不是很會唱歌，但他都很用心教我」，對方在過世前有拿到金曲獎特別貢獻獎，她也很替對方開心。
曾淑勤也說，很多人覺得她現在都沒有在唱歌，但其實自己這幾年還是一直在唱歌，就是到處去唱，像是原住民主題餐廳，自己可以抱著吉他在唱，在那個環境可以唱很多不同的歌，經過很多磨練。她表示，現在慶祝民歌50周年，也不是一件容易的事情，希望大家當天都可以來參加演唱會，「我們是為大家唱的」。
葉歡60歲仍渴望愛 尋找「愛的導航」
而許久沒有露面的葉歡受訪時也透露，雖然現在已經60歲了，但其實還是渴望愛情，想要有一個伴，她也開出交友條件，因為自己是基督徒，所以希望對方有和自己一樣的信仰，也要身體健康、長得順眼，對年齡也沒有特別限制，笑說「我們不會有限制，對方不要有限制就好了，我都幾歲了，還要限制什麼，都嫁不出去了，我會禱告上帝，只要平安就可以衝了」。
單身的凃佩岑也開出徵友條件，表示「一定要是個男的」，且希望對方可以自主獨立，無論是金錢還是生活，因為這個年紀已經不會再想要伺候老公或相夫教子，心靈相通比較重要，才能談得來。由於女歌手紛紛開出自己的條件，殷正洋也開玩笑說，10月5日歡迎到台中中興大學惠蓀堂看「民歌50相親演唱會」，大家還開玩笑說，到時候唱歌時要把徵友條件打在後面的螢幕上。
而這次的音樂總監王瑞瑜被問到，邀請這麼多歌手來表演，是否有遇到困難？他表示，其實過程非常順利，因為這些朋友都很開心來參與這場公益活動，沒有人打槍他。其他人也笑說，其實只要王瑞瑜邀請，無論是不是公益活動都會答應，常常都是看到海報才知道是什麼活動，「我們都是信任為上」。