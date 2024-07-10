外資持續倒貨108億、投信力挺　台股尾盤點火、站上24000點

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台北股市今日開盤表現疲弱，下跌155.2點、來到23744.88點，在電子權值股走弱的拖累下，一度來到23682.49點，不過台積電尾盤點火翻紅，再加上營建、電線電纜股等族群齊攻，帶領大盤終場站上24000點，上漲107點或0.45%、收在24007.58點，再創歷史收盤新高，日K連6紅，成交量為5130.27億元。中小型股表現更加強勁，今日開高走高、最高來到280.59點，再創24年來新高表現，終場則是上漲1.89點或0.68%，收在279.95點，創下24年收盤新高，日K終結連2黑，成交量為1282.36億元。
今日電子資金成交比重依舊落在6成以上，來到65.5%。權值股走勢分歧，權王台積電開盤下跌20元、來到1020元，不過盤中有買單敲進，尾盤成功翻紅，最高一度來到1050元，終場上漲5元或0.48%，收在1045元，日K連3紅，貢獻大盤指數就有39點；鴻海開在平盤225.5元，雖然有一度翻紅，不過隨後遇壓走低，最低來到220.5元、失守5日線，終場下跌2元或0.89%，收在223.5元，5日線失而復得，壓抑大盤指數就有8點；聯發科終場下跌25元或1.71%，收在1435元，壓抑大盤指數就有12點。
今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、群創、開發金、正崴、金寶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、中興電、鴻海、世芯-KY、廣達。