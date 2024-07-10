畫面曝光！洞庭湖合龍「喪事喜辦」 中國官方帶頭搖旗吶喊慶賀
中國湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防決堤，潰口寬一度達到226公尺，淹沒47.64平方公里，撤離超過5千人，中國官方緊急加固並封堵，於8日晚間10點半左右完成合龍。未料，在迎來合龍前，湖南當局大陣仗拿出紅旗準備迎接合龍，當正式完成後，現場更是搖旗吶喊慶祝，媒體閃光燈狂拍，再展「喪事喜辦」中國特色。
國際中心顏得智／綜合報導
7月5日16時許，湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生「管湧險情」，同日17時48分緊急封堵失敗後堤防決堤，中國官方隨即展開搶救作業，6日下午封堵合龍工作開始前進。決口寬一度達226公尺，淹沒面積47.64平方公里。當地政府已安全轉移安置群眾5755人。
但在8日，洞庭湖第2道防線的「錢團間堤」又傳出多處管湧險情，最終成功封堵，並在週一深夜完成洞庭湖一線堤防決口的「合龍」工作。
就在合龍作業即將結束前，中國官方大陣仗準備慶祝，從中國官媒央視以及湖南省消防單位所釋出的畫面可看到，紅旗已再合龍處旁等待多時，到了完成的那一刻，大批紅旗隨即走上前搖旗吶喊並高聲慶賀，彷彿迎來勝利的汽笛聲響起，眾多媒體鏡頭捕捉畫面。
這段畫面隨即被中國網友調侃，「怎麼變成這麼高興的事，難以理解」、「感動的災區，人民的房子都自動立起來了」、「搖旗吶喊，比春晚還熱鬧」。