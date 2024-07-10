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台灣大拒繳回超額頻譜！NCC揭3天未改「再罰300萬元」

▲台灣大哥大應限期繳回超頻的頻寬，但至今仍未履行。NCC表示，會先處以怠金30萬元，若3日內未改正，將再處新臺幣300萬元罰鍰。（圖／記者許若茵攝，2024.07.10）
▲台灣大哥大應限期繳回超頻的頻寬，但至今仍未履行。NCC表示，會先處以怠金30萬元，若3日內未改正，將再處新臺幣300萬元罰鍰。（圖／記者許若茵攝，2024.07.10）

記者許若茵／台北報導

台灣大哥大合併台灣之星後，NCC決議附附款，台灣大哥大應限期繳回超頻的頻寬，但至今台灣大哥大仍未履行。NCC今（10）日表示，會先處以怠金30萬元，若3日內未改正，將再處新臺幣300萬元罰鍰；後續NCC並將視該公司依規定應得使用頻率範圍，辦理基地臺執照核（換）發事宜。

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NCC說明，就資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭及國家安全等因素進行審查考量後，於112年1月18日附加附款核准台灣大哥大與台灣之星合併案。該兩公司合併後，於1GHz以下出現超額頻寬，NCC要求台灣大哥大應於113年6月30日前，採自主繳回、交換或轉讓之方式改正，並經數發部核准，完成超額頻寬之處理。

NCC今指出，本案經數發部113年7月3日查復表示，至7月1日止，尚未收到台灣大哥大為前述履行附款申請，顯見該公司屆期仍未履行前開附款，NCC依行政執行法規定處以30萬元怠金，並請其於文到5日內履行附款，敦促該公司盡速向數發部提出前述履行附款之申請；NCC後續並將持續積極要求該公司履行相關法遵義務。

NCC也說，台灣大哥大當時於合併案核准後，曾向該會提出營運計畫及網路設置計畫變更，並經核准在案。台灣大哥大在該會核准之網路設置計畫，明定自113年6月30日起900MHz使用5MHz×2。

NCC表示，設置公眾電信網路之電信事業，其網路架構及性能應符合網路設置計畫。故NCC決議依電信管理法第40條第3項規定，通知台灣大哥大應於文到次日起3日內改正；如未依通知於期限內改正或繼續使用，將再依電信管理法第75條第3項第3款規定，處台灣大哥大新臺幣300萬元罰鍰，並要求立即改正，屆期若仍未改正，得按次處罰或廢止審驗合格證明。

NCC另表示，後續有關台灣大哥大申請基地臺核（換）發執照，涉及應得使用頻率範圍事宜，並已同步函詢要求該公司，限期回覆說明基地臺使用900MHz頻段之上下行起迄頻率。
 

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