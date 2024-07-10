台灣大拒繳回超額頻譜！NCC揭3天未改「再罰300萬元」

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NCC今指出，本案經數發部113年7月3日查復表示，至7月1日止，尚未收到台灣大哥大為前述履行附款申請，顯見該公司屆期仍未履行前開附款，NCC依行政執行法規定處以30萬元怠金，並請其於文到5日內履行附款，敦促該公司盡速向數發部提出前述履行附款之申請；NCC後續並將持續積極要求該公司履行相關法遵義務。
NCC也說，台灣大哥大當時於合併案核准後，曾向該會提出營運計畫及網路設置計畫變更，並經核准在案。台灣大哥大在該會核准之網路設置計畫，明定自113年6月30日起900MHz使用5MHz×2。
NCC表示，設置公眾電信網路之電信事業，其網路架構及性能應符合網路設置計畫。故NCC決議依電信管理法第40條第3項規定，通知台灣大哥大應於文到次日起3日內改正；如未依通知於期限內改正或繼續使用，將再依電信管理法第75條第3項第3款規定，處台灣大哥大新臺幣300萬元罰鍰，並要求立即改正，屆期若仍未改正，得按次處罰或廢止審驗合格證明。
NCC另表示，後續有關台灣大哥大申請基地臺核（換）發執照，涉及應得使用頻率範圍事宜，並已同步函詢要求該公司，限期回覆說明基地臺使用900MHz頻段之上下行起迄頻率。