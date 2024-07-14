當藝人口誤時！蔡依林A-Lin頒獎凸槌　吳怡霈說出「奶子」好荒唐

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第27屆金曲獎上，邀請到蔡依林頒發「最佳國語女歌手」獎，她在介紹彭佳慧時脫口說出：「她出道20年後首次入圍最佳國以女歌手獎」，自己也笑了一下「國以，哈哈哈」。接著正式頒獎時，她又不小心將「國語」念成「格以」。
A-Lin在第35屆金曲獎 將「最佳華語」念成「華以」
A-Lin今年受邀擔任「最佳華語專輯」的頒獎人，她一出場後直接播放入圍影片，鏡頭回到她身上時，她開口「最佳華語專輯獎」，卻不小心出現台灣國語，念成「華以」，她馬上意識到講錯而大笑，台下也出現笑聲和歡呼聲，A-Lin趕緊裝鎮定重新念過。
小S《康熙來了》「EQ」念不好 2度念成「E哭」
《康熙來了》談到「藝人保母」的主題，蔡康永問小Ｓ：「妳覺得當保母EQ要很高？」，小S回答「E哭要…」，下一秒意識到自己說錯話，她想要立刻改正，沒想到又再脫口一次：「E哭要非…」，整句話一直講不完，先笑倒在蔡康永身上，蔡康永也接著說：「是什麼？妳Q的好嗎？」
吳怡霈「腦子」念成「奶子」 陳漢典還搭腔超好笑
昔日吳怡霈上《康熙來了》談到和王偉忠主持節目，壓力大到讓她受不了，她在節目中轉述王偉忠的話，「妳到底有沒有帶腦子來錄影」，卻不小心口誤，將「腦子」念成「奶子」，一旁的沈玉琳也笑翻，陳漢典則繼續接下去說：「請問吳怡霈沒有帶什麼來上節目？A奶子。」
徐佳瑩唱〈雙截棍〉出現台灣國語 遭小S當場拆穿
金曲歌后徐佳瑩剛出道時，上過《康熙來了》，當時她被Cue歌曲接龍，陳漢典先唱了周杰倫的〈雙截棍〉「快使用雙截棍」，徐佳迎接著唱「仁者無敵」，陳漢典再重複唱一次，徐佳瑩這次接「飛簷走壁」，被小S聽出來，「剛剛徐佳瑩她說『灰』簷走避」，徐佳瑩尷尬表示，「我以為沒有人發現。」