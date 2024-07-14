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當藝人口誤時！蔡依林A-Lin頒獎凸槌　吳怡霈說出「奶子」好荒唐

▲A-Lin（左）、蔡依林（中）都在金曲獎上脫口台灣國語過，吳怡霈（右）則在節目上不小心說「奶子」，笑翻眾人。（圖／A-Lin、蔡依林、吳怡霈臉書）
▲A-Lin（左）、蔡依林（中）都在金曲獎上脫口台灣國語過，吳怡霈（右）則在節目上不小心說「奶子」，笑翻眾人。（圖／A-Lin、蔡依林、吳怡霈臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮在上個月完美落幕，上一屆華語金曲歌后 A-Lin今年受邀頒發最佳華語專輯獎，卻不小心將「最佳華語」念成「華以」，台灣國語的口音讓台下笑成一片。有網友統整出多位藝人口誤的影片，連天后蔡依林也凸槌過，而吳怡霈將「腦子」念成「奶子」也糗到不行！

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蔡依林現身金曲獎頒獎　將「最佳國語女歌手」念成「國以」

第27屆金曲獎上，邀請到蔡依林頒發「最佳國語女歌手」獎，她在介紹彭佳慧時脫口說出：「她出道20年後首次入圍最佳國以女歌手獎」，自己也笑了一下「國以，哈哈哈」。接著正式頒獎時，她又不小心將「國語」念成「格以」。

▲蔡依林透露入圍金曲獎最佳作曲人當下，心情很激動。（圖／蔡依林微博）
▲蔡依林擔任頒獎人時，也有不小心口誤過。（圖／蔡依林微博）
A-Lin在第35屆金曲獎　將「最佳華語」念成「華以」

A-Lin今年受邀擔任「最佳華語專輯」的頒獎人，她一出場後直接播放入圍影片，鏡頭回到她身上時，她開口「最佳華語專輯獎」，卻不小心出現台灣國語，念成「華以」，她馬上意識到講錯而大笑，台下也出現笑聲和歡呼聲，A-Lin趕緊裝鎮定重新念過。

▲A-Lin頒獎時不小心出現台灣國語，鬧出笑話。（圖／台視提供）
▲A-Lin頒獎時不小心出現台灣國語，鬧出笑話。（圖／台視提供）
小S《康熙來了》「EQ」念不好　2度念成「E哭」

《康熙來了》談到「藝人保母」的主題，蔡康永問小Ｓ：「妳覺得當保母EQ要很高？」，小S回答「E哭要…」，下一秒意識到自己說錯話，她想要立刻改正，沒想到又再脫口一次：「E哭要非…」，整句話一直講不完，先笑倒在蔡康永身上，蔡康永也接著說：「是什麼？妳Q的好嗎？」

▲（圖／中天）
▲小S（左）曾在《康熙來了》把EQ念成「E哭」（圖／中天提供）
吳怡霈「腦子」念成「奶子」　陳漢典還搭腔超好笑

昔日吳怡霈上《康熙來了》談到和王偉忠主持節目，壓力大到讓她受不了，她在節目中轉述王偉忠的話，「妳到底有沒有帶腦子來錄影」，卻不小心口誤，將「腦子」念成「奶子」，一旁的沈玉琳也笑翻，陳漢典則繼續接下去說：「請問吳怡霈沒有帶什麼來上節目？A奶子。」

▲吳怡霈10年前買3張鴻海股票買到忘記，曬出超驚人830%投報，該繼續抱還是獲利了結？分析師回答了。（圖／翻攝吳怡霈臉書）
▲吳怡霈曾在節目上脫口「奶子」，讓眾人笑翻。（圖／翻攝吳怡霈臉書）
徐佳瑩唱〈雙截棍〉出現台灣國語　遭小S當場拆穿

金曲歌后徐佳瑩剛出道時，上過《康熙來了》，當時她被Cue歌曲接龍，陳漢典先唱了周杰倫的〈雙截棍〉「快使用雙截棍」，徐佳迎接著唱「仁者無敵」，陳漢典再重複唱一次，徐佳瑩這次接「飛簷走壁」，被小S聽出來，「剛剛徐佳瑩她說『灰』簷走避」，徐佳瑩尷尬表示，「我以為沒有人發現。」

▲徐佳瑩在2024台北最high新年城跨年晚會登場表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.31）
▲徐佳瑩曾在《康熙來了》脫口台灣國語。（圖／記者葉政勳攝 ）

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