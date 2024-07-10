籃籃炫耀「合照被大谷似翔平放上IG」 爽笑7聲：作夢都沒有想到
「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟），擁有稚齡娃娃臉、天然呆又慧黠的性格，除了是球場上的萬人迷，主持多個綜藝節目的她，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊員，被視為業界的榜樣。籃籃近日發文表示，大聯盟日籍球星大谷翔平把兩人的合照放上IG，粉絲一看吐槽：「大谷跟杰倫一樣變種族了嗎？」有人則是真的相信，恭喜她圓夢。
記者楊穎軒／綜合報導
樂天桃猿日前舉辦日系風格主題趴，邀請模仿大谷翔平走紅的藝人「大谷似翔平」（本名井手口佳暉）來開球，籃籃8日在Threads分享和大谷似翔平的合影，寫下：「大谷在他的IG放了我們的合照！哈哈哈哈哈哈哈！天啊！作夢都沒想到！」照片中，籃籃比手指愛心，井手口佳暉長相極為神似大谷翔平，乍看之下還以為是大谷本人。
籃籃貼文一發布，粉絲表示：「恭喜大谷似太太」、「祝妳退休前能跟本尊合照到」、「他結婚了」、「似翔平真的超像」、「放在脆，大谷應該不會看見」、「也算是美夢成真50%了！恭喜」、「看了半天以為是真的」、「圓夢了！」有趣的是有零星粉絲以為籃籃真的和大谷翔平本尊留影。
大谷翔平鋼鐵粉絲籃籃，過去多次公開向偶像示愛，連選對象都說另一半名字要有「大」或「谷」，大谷翔平2月宣布結婚當天，籃籃在限時動態上傳與大谷翔平代言看板合照的影片，崩潰寫下：「我上飛機前還很開心的合照...一下飛機訊息爆炸，我不能接受！」後來還趴在台北大巨蛋球場的欄杆上作勢大哭，直呼：「但還是好難過...國際失戀日！」