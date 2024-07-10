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南亞科Q2毛利率達2.9%、虧損0.26元　總座：HBM/DDR5供不應求

▲記憶體大廠南亞科今（10）日公布第二季財報，稅後淨損新台幣8.13億元，每股虧損0.26元，連續七季虧損。（圖／NOWnews資料照）
▲記憶體大廠南亞科今（10）日公布第二季財報，稅後淨損新台幣8.13億元，每股虧損0.26元，連續七季虧損。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

記憶體大廠南亞科今（10）日舉行法說會並公布第二季財報，稅後淨損新台幣8.13億元，每股虧損0.26元，連續七季虧損。對此，南亞科表示，若無地震損失提列，第二季即可接近損益兩平。

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南亞科今年第二季營業毛利為新台幣2.87億元，包含地震損失提列6.57億元；毛利率達到2.9%，季增5.8個百分點；營業淨損為23.19億元；營業利益率-23.4%，季增7.3個百分點、年增21.9個百分點；營業外收入10.47億元，稅後淨損8.13億元，淨利率-8.2%，每股虧損0.26元。截至2024年6月30日，每股淨值54.14元。

南亞科指出，1B製程技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產品，目標將在2024年下半年開始出貨，另外，公司於本季獲多項ESG肯定，包括AWS 水管理白金級認證、公司治理評鑑排名前5%，並發布首本TNFD-TCFD整合報告書。

南亞科總經理李培瑛表示，目前整體記憶體市況方面，HBM/DDR5供不應求，拉抬今年下半年DRAM市況。另外，各種AI應用產品推出，有機會帶動新一波DRAM需求成長。而地緣政治及地域性經濟不佳，持續影響HBM之外的DRAM需求復甦。所以，就供應面來看，主要供應商持續優先擴充HBM產能，有助DRAM的庫存調整。而且，主要供應商恢復全產能生產，將增加2025年供給。

而針對伺服器市場，由於雲端業者及AI基礎建設的資本支出增加，AI與高階伺服器需求持續成長。手機市場則是因中國地區手機銷售改善，來智慧手機導入AI應用功能，有利換機需求。個人電腦由於一般PC需求平緩，未來AI PC驅動邊緣運算需求，有利DRAM搭載量提升。最後是消費型電子終端產品方面，區域性經濟景氣不佳，加上淡季銷售平緩，預計第三季有機會季節性需求改善。

南亞科今年資本支出260億元，上半年僅保守支出54億元，為迎接1B新製程量產，下半年資本支出將轉趨積極。其中130億為設備支出，主要為添購1B製程所需設備，另一半則主要支出新廠營運費用和新技術開發費用。

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