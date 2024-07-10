劉俊謙驚爆當爸了？《返校》蔡思韵突「來台養胎」感受生小孩心情
29歲香港「文青女神」蔡思韵，畢業於台北藝術大學戲劇系，演過電影《返校》殷老師、《還錢》、《九龍城寨之圍城》及影集《誰是被害者2》等作品，與當紅男神劉俊謙是情侶關係。7月底即將在台灣LONG STAY到10月，她今（10）日來台受訪透露，會在台灣拍攝短片和恐怖類型電影，兩部作品的角色是人妻與人母，體驗從無到有的懷孕過程，她表示近期得好好感受即將懷孕生小孩的心情。
記者黃雅琪／台北報導
蔡思韵演出《幻愛》成為新一代「文青女神」，和同片男主角劉俊謙結下姻緣。劉俊謙日前以《小曉》入圍台北電影獎最佳男配角卻鎩羽而歸，她說沒有特別安慰對方，透露劉俊謙早已準備好得獎感言：「他誰都感謝了，就是沒有感謝我！」但能夠理解男友是不想模糊焦點，她希望劉俊謙《此時此刻》能入圍金鐘獎，心疼喊：「他犧牲真的很大！」
蔡思韵在港片《九龍城寨之圍城》中演出男主角媽媽，一場痛打古天樂巴掌的戲尤其精彩，她說：「那場戲我真的很挫，上戲時進入角色狀態很用力打，喊卡後一直對古天樂說『歹勢』（台語），他還有冰敷，臉都紅了我真的很怕。」事實上拍攝時打了古天樂3巴掌，但完整正片是剪成打一次而已。
蔡思韵與劉俊謙都有演出影集《誰是被害者2》，她在劇中慘遭凶手挖眼球慘死，恐怖程度大勝男友：「特效太厲害，我自己看了也覺得很可怕！我個人是覺得導演偏心，因為俊謙的死相太帥了，我的很可怕，但又覺得自己贏了，有成功嚇到人。」粉絲敲碗小倆口能合體演戲，蔡思韵認為：「如果有適合劇本，可以幫助到戲本身是可以的。」