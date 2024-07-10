史瑞克回來了！睽違16年原班人馬再回歸 定檔2026夏天重返大銀幕
美國動畫製作公司－夢工廠（DreamWorks Animation）今（10）日正式宣佈，旗下知名系列動畫電影《史瑞克》（Shrek）將推出最新續集《Shrek 5》。目前已經開始製作與配音，這隻陪伴千禧世代孩子們成長的「綠巨人」，預計在2026年7月重新返回大銀幕！《Shrek 5》也邀請16年前的配音班底，麥克邁爾斯、艾迪墨菲、卡麥蓉迪亞茲等人原班人馬一起回歸。
記者史平旭／綜合報導
其實，艾迪墨菲早在6月時就開始「劇透」配音的資訊，直到今日夢工廠才正式公開《Shrek 5》的消息，並開設社群平台X的帳號為《Shrek 5》預熱。第一季的《史瑞克》講述一個住在沼澤，脾氣暴躁但卻心地善良綠色怪物－史瑞克，為了拯救女主角費歐娜公主而展開一系列冒險旅程，最終發現公主的秘密並與其相愛的故事。《史瑞克》後續也推出《史瑞克 2》、《史瑞克三世》以及《史瑞克快樂 4 神仙》，並且還有《鞋貓劍客》等衍伸作品，未來也有製作故事中史瑞克的好夥伴「驢子」個人電影的計畫。
《史瑞克》於2001年上映時，全球票房超過4億美金，成為史上最賣座的動畫片之一，並角逐當年的金棕櫚獎、奧斯卡金像獎等多項大獎。《史瑞克快樂4神仙》於2010年上映時，官方曾表示該作品就是《史瑞克》系列的最後一部，然而2016年NBC環球集團宣布收購夢工廠動畫公司後，第5部《史瑞克》的計畫也曾被提上日程，但直到2022年都尚未開始製作。如今，夢工廠正式宣布《Shrek 5》定檔2026年7月1號上映，好消息一出也讓從小看到大的粉絲們相當期待。