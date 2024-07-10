融資公司亂象！金管會不設專法　王世堅氣炸：要央行總裁出面糾正

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不過，王世堅質詢時提到，對於現行租賃公司造成的社會亂象及對貸款需求民眾的危險，他要求金管會負起管理責任及設立融資公司專法，結果金管會答覆他，現行機制及金管會近期措施已有處理機制，對於租賃公司管理會持續跟財政部、經濟部及消保會保持聯繫，「我完全不能接受」，也金管會新主委彭金隆非常失望。
王世堅說，相信社會大多數民眾在了解租賃公司的惡行惡狀，對他們造成的社會亂象也不能接受，尤其占融資金額９成的「薯條三兄弟」中租、和潤、裕隆，現行機制哪一條可以管到他們？現行機制連金管會都不用管、也管不到，並推給經濟部，經濟部是管公司法，要管全國140萬家公司，我國最高金融管理單位卻縱容這些惡質租賃公司。他說，本來對彭金隆有很多期許，也覺得彭金隆在外面有很好的風評，結果卻這樣答覆，他不能接受，還要彭金隆想一下再答覆。
隨後，王世堅質詢央行總裁楊金龍，他說，根據《中央銀行法》第29條本來央行就可對現行這些惡質融資租賃公司及惡質條約進行管理，還問楊金龍該不該由金管會與財政部出面管理？設立專法管理？楊金龍則回覆，政府在亞洲金融危機前有考量過是否將租賃業納管，結果因為金融危機發生不了了之，「我想金管會他會好好考量」。
至於為何財政部也要管？王世堅說，根據統計，9大公股銀行在這10年間放款給3大租賃公司受權額度近9千億元，實質放款近5千億元，平均放款利率僅1.7%，王世堅痛批，這3大租賃公司左手貸低利，右手放高利貸，公股行庫眼睜睜看著租賃公司吸年輕人的血，這不是縱容嗎？
王世堅說，他要求金管會納管，到現在4個月了，金管會給他答覆卻是「現行機制就可管理」，現行機制這麼惡劣，縱容「薯條三兄弟」吸民眾血，你們於心何忍？可以這樣做嗎？只因他們借貸無門，就讓租賃公司剝他們3、4層皮、吸他們血，可以這樣嗎？他當著楊金龍面說，「我把金管會主委彭金隆交給你，你要糾正他這點」。