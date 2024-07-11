台北大巨蛋「吃球」設計參考美這體育場　專家曝解方：遠雄可免賠

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設計公司POPULOUS參考美國紐約大都會人壽保險體育場設計採用黑白灰三色的不規則設置觀眾席，設計聽起來有道理，只是有問題的是美國紐約大都會人壽保險體育場是是國家美式足球聯盟（NFL）紐約巨人與紐約噴射機的主場館，也就是大都會人壽保險體育場是打美式橄欖球，觀眾席黑白灰三色的不規則設計，橘色的橄欖球，在這裡不會產生吃球的疑慮。
吳翃毅指出，運動場館的設計，疑似棒球、橄欖球傻傻分不清楚，用橄欖球場的設計做棒球場的概念，兩種球類明顯有其不同，從雙方設計契約角度來看，設計公司POPULOUS以他們的專業設計來裝置大巨蛋觀眾席的座椅，到了實際比賽時，白色座椅引發白色棒球吃球爭議，應由遠雄巨蛋和設計公司POPULOUS主張修補瑕疵之責。
設計公司POPULOUS完成大巨蛋球場設計，很遺憾卻造成吃色爭議，吳翃毅建議遠雄巨蛋可提出請求修補，支付更換座椅的費用。
住保會義務律師梁恩泰補充說明，依據民法第492條，承攬人完成工作，應使其具備約定之品質及無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。也就是說，大巨蛋座椅設計因為吃色關係引發爭議，可歸責於承攬人，遠雄巨蛋可向設計公POPULOUS，提出瑕疵修補請求權、修保費用償還請求權、但要注意的是瑕疵在發現一年間不行使而消滅。
吳翃毅也表示，台北市政府和遠雄巨蛋是BOT契約關係，督促遠雄巨蛋趕快向設計公司POPULOUS提出瑕疵請求權，以免錯過請求時間。