找到第3輛犯案車輛！林士傑遭射殺槍手犯案縝密 案情陷膠著
台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日清晨遭人在家門口近距離槍殺，殺手隨後逃逸，目前警方分別在台南、高雄尋獲2輛作案用的車輛，但因槍手犯案手法縝密，目前尚未找到其行蹤，警方也表示，目前已找到第3輛車，但相關細節不願透露。
記者孫唯容/綜合報導
回顧案情，8日清晨5時許，林士傑準備外出爬山卻遭到埋伏槍手持槍連轟，整個過程僅用8秒左右，隨後逃離現場，當場倒臥血泊當中，緊急送往永康奇美醫院搶救30分鐘，最終仍因傷重宣告不治。
台南地檢署檢方會同法醫解剖鑑定，並進行電腦斷層掃描，發現林士傑全身共中11槍，其中5槍貫穿胸腔，導致林士傑雙肺血胸死亡，但詳細死因仍有待法院研究所出具詳細報告。
警方立即組成專案小組緝兇，當天就在新建路53巷一處停車場，尋獲嫌犯作案車輛，該自小客車疑似遭縱火滅證，鑑識人員發現槍手也車內「變裝」，將原本穿著的衣服、褲子都換掉，並於車內焚燒，意圖製造斷點，並在車內找到疑似犯案用的槍枝殘骸。
槍手焚車後，再開第2台車南下高雄，改以潑灑鹽酸滅證，做案用的兩台車都是掛假車牌的權利車，稍早警方證實，已找到第3台涉案車輛，不過目前細節尚不便透露。