看台塑四寶Q2！台化EPS 0.31元獲利王　上半年0.81元台塑化居冠

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展望第三季，由於第3季步入石化產品傳統需求旺季，且亞洲多家輕裂廠安排歲修，下游衍生物配合歲修或減產，加上石化同業故障檢修、市場供給減少，石化行情看漲，以及印度實施標準局認證、中國大陸三中全會可望推出刺激經濟措施，有利本公司產品銷售，預期第3季營業額會比第2季成長。
南亞第二季EPS 0.22元，優於上季的0.16 元及去年同期的0.12元。在本業方面，電子材料產品受惠於AI應用發展、家電需求增加及銅價上漲，獲利比上季顯著成長，而聚酯、塑膠加工產品市況亦逐步回溫，使營收與獲利增加。雖然認列台塑石化投資收益減少，且兌換盈餘較上季不利，但歸屬母公司稅後利益仍比第一季成長39.6%。
展望第三季，南亞預期7月營收較6月增加，第三季營收較第二季好。主要是電子材料部份，應用於網通、伺服器的高頻銅箔接單穩定成長，加上進入電子業傳統旺季,，且品牌廠商推出具有AI應用的終端產品，刺激消費電子需求，開動率可望逐月提升，各類電子材料產品營收成長。
台化第二季合併稅前利益18.4億元與第一季比較，增加2.7億元。第二季歸屬母公司稅後利益為18億3226萬元，每股稅後利益0.31元，比第一季每股稅後利益 0.26元，增加0.05元。
展望第三季與下半年度，台化指出預期合併營收與上半年度相當，利益則是要觀察台塑化、麥電等權益法投資收入，股利收入比較去年減少34億，影響全年的利益，但本業方面會維持獲利。
台塑化第二季自結合併稅前利益32億6080萬元，比上季稅前利益減少28億4663萬元。第二季自結合併稅後利益27億2267萬元，比上季減少23億135萬元。其中歸屬母公司的稅後利益27億3214萬元，每股稅後盈餘0.28元。
針對近期油價，台塑化表示，美國大氣總署預估今年夏季颶風活動活躍，大西洋颶風數量為歷史新高，恐將影響美灣原油供給，加上中東地緣政治風險，可能導致原油供給中斷，使資金持續做多油價，加上美國就業及製造業活動降溫，市場預期9月降息機率提高，導致美元指數上檔承壓，預期油價保持穩健。但中國房地產及基礎建設保持低迷，中國第三季油品需求疲弱，使油價上檔承壓。