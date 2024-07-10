首位民主黨參議員表態！斷言「川普將壓倒性擊敗拜登」
美國總統拜登再首場美國大選辯論表現不佳，近期深陷「換登」風暴，民主黨多達7名眾議員公開呼籲他退出2024年總統大選的，科羅拉多州民主黨參議員班奈特（Michael Bennet）今打響參議院第一槍，認為共和黨對手川普將在大選輾壓拜登獲勝。
國際中心顏得智／綜合報導
根據CNN報導，班奈特成為第一位公開表示自己不相信拜登有能力在粒徑上個月的災難性辯論表現後，仍能勝選連任的民主黨參議員。
班奈特直言，「我認為川普有望贏得這次總統大選，也許可能是壓倒性的勝利，他們將贏得參眾兩院」。
班奈特強調，現在已非民調或政治問題，而是關於國家未來的問題，他認為，自從六月那場災難性辯論後，白宮幕僚們並沒有表明他們有打算贏得這次選舉的任何計畫。
儘管班奈特沒有明確呼籲拜登退出選舉，但他也提到，選民對於拜登能否獲勝深感擔憂，並呼籲白宮方面不要刻意忽視各方對他的生存能力感到憂心這一回事。
針對班奈特的說法，拜登競選發言人凱文（Kevin Munoz）回應，「這是一場勢均力敵的選戰，這發展正是我們長期以來所預期的：選民對川普及其有害政見深感擔憂，我們越與選民接觸，他們就越支持拜登總統。」