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過去參選南市議員被認「代父出征」　林依婷最新驚人聲量曝光

▲台南市議員林依婷問政表現優異，最新聲量坐穩台南市議員聲量第四名。（圖／截圖自臉書）
▲台南市議員林依婷問政表現優異，最新聲量坐穩台南市議員聲量第四名。（圖／截圖自臉書）

記者余祥／台北報導

民進黨台南市議員林依婷的父親、台南市區漁會理事長林士傑8日在台南市住家門口被槍擊身亡，引發社會震驚。TPOC「台灣議題研究中心」昨（9）日公布網路聲量輿情數據，林依婷以接近萬則總聲量穩坐第4名，認為林依停已不僅是「代父出征」，在當選後身體力行並獲得肯定。

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TPOC「台灣議題研究中心」透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年以來台南市議員的網路聲量輿情數據，林依婷問政表現不俗，在57名現任市議員中，以逼近1萬則的總聲量奪下第4名，僅次擁有逾1.4萬則聲量的台南市議長邱莉莉、總聲量超過1.3萬的朱正軒以及立委陳亭妃胞妹陳怡珍，總聲量逾1.2萬則。

TPOC進一步指出，林依婷曾分享「華平路拓寬暨施作實體人行道工程」等地方議題，當日有200多則聲量迴響、貼出「公有停車場收費」後，停車場內門可羅雀的照片，創造200多則聲量；另外，林依婷曾關注台南老婦人為閃違停才命喪輪下的社會議題，吸引逾300則聲量。

TPOC認為，林依婷過去雖因父親的爭議而屢屢登上新聞版面，但就上任後的問政表現來看，林依停不僅是「代父出征」擔任市議員，而是確實在當選後身體力行，並獲得民眾肯定。

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