名家論壇》朱駿／國民黨若不換主席，2028只能再吞敗仗

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盧秀燕近來動見觀瞻，處境類似兩三年前的侯友宜，由於2026年連任屆滿，沒有侯2022年的包袱，很容易就被媒體將話題引向2028大選，客觀情勢使然，盧縱有萬般無奈，也難以跳脫。
在這情勢的當頭，接受王金平的邀約，赴高雄路竹餐敘，王坦言，他真的不知道這頓飯的目的，因此，當然不會只是因為王家的粥美味可口。席間，王直接點破話題，對盧秀燕說，「現在外面大家都在問妳要選黨主席，還是要選總統？」「但未來如果妳要選，我請朋友支持你」。盧秀燕笑著回應，如果王金平要選，她全力支持；王回應，那就是平等互惠，「妳要選的話，我也不能不支持。」
國民黨向來習於接近關頭時密室操作，王這次在離關頭還有相當一段時間便單刀直入，公開提及黨主席與總統選戰，並表明願意支持盧，動作之大且反常，意思明白透亮，必然會引起各方揣測，是否將提早點燃黨主席之爭，有待觀察。王與盧大概都心裏有數，此情此景內心最受衝擊但又不敢形諸言語的應是朱立倫。
據媒體報導，黨務人士表示，距離主席選舉還有很長一段時間，朱立倫目前專注在國會改革的宣講，以及因應基隆市長罷免案，面對明年的黨主席選舉，非常歡迎大家一起來努力、一起承擔。顯然，感受到了客觀形勢的壓力，但也暗示將全力把持權位之心不死，權力慾望依然旺盛。這也給國民黨人敲了一記警鐘，將考驗國民黨人的智慧與勇氣，上天是要讓國民黨更加衰敗，還是有振衰起敝的新契機，旁人只能以看戲的心情靜觀其變。
長期以來，國民黨習於傳統方式的組織動員，這須依賴所謂的特定人脈與龐大財力，由於失去中央執政權八年以上，較諸往昔，人脈與財力已成為國民黨的短板。多年下來，國民黨的組織力量逐漸衰敗萎縮，大盤中散落在各階層角落的獨立選民（國民黨誤稱之為中間選民）人數增加，在大格局選戰中，必須要能爭取到相當數量的這些選民才有獲勝的可能。
要吸引這些人則需要有價值鮮明的論述與優良的整體形象所營造出的聲勢，大格局選戰中文宣空戰的重要性因此大幅增加。這個現實情況足以證實，國民黨若還要走迄今不作論述、只喊口號、主要依賴地方派系樁腳取勝的路線，只會令路子與格局越走越窄，勝率降低。這些傳統的組織動員能力當然還有一定的價值，但若不改變黨的整體形象，僅僅靠這種動員力量是贏不了大選的，這也是歷次選戰已不斷證實的現實。
說到形象，國民黨許多人可能會不知所云，噗哧一笑，認為不如黃金滿籯，獻金滿堆。別忘了，國民黨就是從堆積如山的黨產上一路敗陣滑落以迄於今的地步的。政治人物最大的不為他人所奪的資產在於人格魅力，最大的無救敗招就是人格破產，一個政治團體亦然，形象敗壞，不論砸多少銀子，都是打水漂。為何在民進黨貪腐滔天的諸多惡行已經曝露、民心望治殷切的情況下，國民黨依然打不贏大選？就是形象敗壞已極，依然自吹自擂，不知悔改，讓人看不到希望所致。
要想改變這個負向量，必須先從黨主席的個人與職務改起，其它的正向改革才有啟動的機會，這是非常現實的硬要求。若滿足不了這項要求，國民黨就只能繼續這樣趴著，不進則退，可能還會日趨下流。基於這個現實的硬要求，2025年的黨主席必須換人，若換不了人，誰選2028都是陪榜，保送賴清德連任罷了。
政治一定要戰略規劃，而且是高級的戰略，才能在競爭中勝出，而且持續勝出。「攻其所不能救」，要做出讓對手無法以各種方式干擾或阻擋的有益改變，才是最高的戰略心法。打鐵還需自身硬，搞好搞強自己才是最安全的根本之道，要不要搞好搞強自己是自己決定的，自己的行動才能辦到，對手根本插不上手，只能乾著急看著自己日強一日。
總之，國民黨要不要變好變強，或繼續墮落，皆在己不在人，民進黨或民眾黨根本干預阻擋不了。
●作者：朱駿／時事評論人
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