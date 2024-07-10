中捷橘線延伸南投卻未到清水　蔡其昌撂重話：忘了海線挺不下去

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若依預定進度，中捷橘線14年後可望完工，2日審查通過後，不僅台中市長盧秀燕親自北上參加行政院會，向行政院長卓榮泰致謝，交通部長李孟諺也表示，橘線在霧峰已預留往南投延伸的空間，中央將補助南投縣政府與台中市政府一起合作可行性規劃。
但這些喜訊卻令海線民眾異常心酸，民進黨立委蔡其昌批評，長期以來台中市政府對海線交通建設不積極，橘線捷運起點距海線重鎮清水區只3公里，即便他多年來大聲呼籲市府規劃捷運時務必納入清水區，讓捷運橘線與清水火車站共構，市府仍不願接受，導致區域發展嚴重不平衡。
蔡其昌3日即以「令人憤怒」批評市長盧秀燕再度忘記海線鄉親，今（10）日他在立法院交通委員會再度批評， TPASS通勤月票上路滿週年，中彰投苗和北部、南投有倍數差距，和地方政府對交通建設不積極明顯有關。
蔡其昌說，過去海線火車班次少，現在終於爭取海線鐵路雙軌化，倘若市府連距離清水僅3公里都不願納入，對區域的發展「是很不正義的事情」；對海線鄉親來講，「我們又沒捷運可搭，要TPASS有什麼用？」。
蔡其昌批評，加上短短3公里就可以在海線串連台鐵、高鐵及清水區整體腹地，市政府卻不願規劃。未來捷運橘線到整體細部設計、綜合規劃及補助款項的撥補還有一段時間，如果沒把清水納入，「中央對橘線的補助，我會有很強烈的反對意見」。他強調希望台中能夠發展，但不可以老是把海線給忘了、讓海線人民當二等公民。
對此，交通部長李孟諺表示，台中捷運橘線規劃缺了清水這一段，會再與台中市政府溝通是否延伸，讓大家的期待都能實現。