仲恩生醫致力幹細胞新藥研發　獲2024傑出生技產業「潛力標竿獎」

致力於神經罕病的異體幹細胞藥物開發生技公司「仲恩生醫」，今（10）日獲「傑出生技產業獎-潛力標竿獎」肯定，台灣生物產業發展協會預計在7月25日，於BIO Asia–Taiwan 2024亞洲生技大展開幕式上進行頒獎。 我是廣告 請繼續往下閱讀 仲恩生醫表示，「2024 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」自徵件截止後，歷經長達三個月初審、複審、決審得出評選結果，評審委員會指出，仲恩生醫以幹細胞為基礎的新藥開發公司，致力於神經罕病的異體幹細胞藥物開發，在台北內湖成立研發總部和建置細胞工廠，由自行開發的生產平台於工廠中生產Stemchymal®產品以進行小腦萎縮症的臨床試驗，至今已完成臨床二期試驗，結果顯示安全無虞並初步確定療效。研發成果獲評審委員肯定予以獎項鼓勵。 仲恩生醫董事長王玲美表示，仲恩將積極推進日本臨時藥證申請時程，並在台灣甫通過的「再生醫療製劑條例」支持下，在「有附款許可」下，將爭取在台暫時性許可藥證，為小腦萎縮症病友提供有效治療方案。▲仲恩生醫董事長王玲美、副總經理柯景懷出席亞洲生技大會會前記者會。（圖／仲恩生醫）仲恩生醫邁向國際化！攜手日本澁谷工業 共推細胞製劑生產技術再生醫療法過關！仲恩生醫「異體細胞治療新藥」望成罕病治療首例台積電成攻高要角！台股早盤站上22000點大關 航空與生技也亮眼裨益全球15億糖尿病肥胖患者 唐獎生技醫藥獎頒給3科學家