2024巴黎奧運主題曲大集合！日本天團YOASOBI、南方之星都來了

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有著高人氣的YOASOBI，是由音樂製作人作曲家 Ayase 和主唱 ikura 所組成的日本雙人樂團，出道四年以來，創作奉行「原作小說音樂化」的概念靈感，在台灣也相當火紅，今年年初來台門票一秒售完。YOASOBI推出多首熱門歌曲 《奔向夜空》、《怪物》及暗黑系動漫《我推的孩子》主題曲「アイドル」（IDOL），此次應援歌曲一出，網友直呼「有種看運動番（節目）的感覺。」
日本各大電視台每次奧運會主題曲除了選擇代表性音樂人之外，也會強力放送，過去的奧運主題曲如：樂團 Mr.Children 的《GIFT》、柚子的《光榮之橋》都成為殿堂級名曲，相信這次的應援曲也不例外。
日本各大電視台奧運主題曲大集合 南方之星也出馬
日本電視台（日本テレビ）這次的奧運主題曲將由MISIA演唱《フルール・ドゥ・ラ・パシオン》《Fleur de la Pasion》，在法文來說是「激情之花」，希望選手都能在花都釋放熱情，展現活力與生命。
MISIA也說：「我創作這首歌是為了祈禱和平，希望運動員們能如願釋放對這項運動的熱情。這次夏季奧運會將是八年來首次有觀眾參加。我希望這次所有的選手都能得到熱烈的祝賀和掌聲。」
TBS則是邀請南方之星演唱《ジャンヌ・ダルクによろしく》（聖女貞德多多指教），作為團長及主唱的桑田佳祐在2020東京奧運也受邀製作主題曲。
法國代表的聖女貞德，是法國的軍事家，天主教聖人，法國的民族英雄。在英法百年戰爭中她帶領法蘭西王國軍隊對抗英格蘭王國軍隊的入侵，最後被捕並被處以火刑。南方之星利用這首歌曲，跟法國致敬，也跟聖女貞德致意。
富士電視台（フジテレビ）主題曲交由同時擁有演員、歌手身份的菅田將暉演唱《くじら》（鯨魚），不只在演員路上表現出色，菅田將暉的音樂作品在YouTube上的觀看次數也有破億的好成績。
朝日電視台（テレビ朝日）的轉播主題曲由日本搖滾樂團Mrs. GREEN APPLE演唱《アポロドロス》（Apollodorus），他們的歌詞深具哲學反思，帶出令人意猶未盡的獨特韻味。
奧運歌曲能代表當年度的精神與指標，一首歌曲、一段歌詞都在訴說國家的信念與榮耀，用主題曲為代表隊喝采、加油，用音樂語言帶給人們滿滿希望，因此派出大咖藝人、歌曲創作為奧運熱身。
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