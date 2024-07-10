香港小6學童稱「讀書是本分」 一旁同學「表情逐漸母湯」掀熱議
香港小六學生「升中派位」（類似台灣升學考試）9日放榜，油麻地一所小學3名男學生受訪談及自己的升學結果和學習歷程，其中一人在鏡頭前稱自己每週補習5天，但不辛苦，因為唸書是自己的本分，此話一出，令一旁的同學臉部「表情逐漸母湯」，呈現震驚貌，意外讓自己爆紅，小學校方也出面談及此事。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合港媒報導，香港升中派位結果公布後，港媒前往油麻地天主教小學（海泓道）訪位國小學童，其中一名小6陳姓學童錄取自己的第一志願華仁書院，在鏡頭前侃侃而談自己的學習心得，他表示，自己「週一到週五一放學就去補習，感覺付出了那麼多，有這個回報，都是值得的」。
正當聽聞同學周一到周五都在補習時，一旁的江姓學童張大了嘴巴，面露驚訝表情，並轉頭與右邊的許姓學童互看了一眼，許童對望露出淺淺一笑。
之後，陳姓學童又被問及是否覺得辛苦時，他回應，「辛苦就談不上，因為讀書是自己的本分」。此話一出，又令江姓學童露出不可置信的表情，眼睛和嘴巴再度張大。
這段畫面意外在香港與台灣的臉書和Threads等社群爆紅，引起上千條留言討論。小學校長陳淑儀在受訪影片爆紅後，也出面還原孩子們當下的想法。校長表示，江姓學童之所以張大嘴口、一臉不敢相信的原因，是是因不知道受訪的同學每天都要補習，所以才很驚訝、覺得「那麼辛苦」。