伯朗咖啡館大變身！首家概念店新登場：噶瑪蘭威士忌咖啡全台獨家
金車旗下咖啡品牌「伯朗咖啡館」，為了適應咖啡市場的改變，首次打造出「南京概念店」，透過店舖設計與伯朗咖啡手繪風格，希望接觸更多年輕客群，打進不同的年齡層。店內一大亮點包括與同集團噶瑪蘭威士忌品牌合作，推出獨家「桶陳咖啡」，用威士忌酒桶對咖啡豆進行陳化，喝得到噶瑪蘭威士忌酒香的咖啡，全台只有伯朗咖啡館概念店才有！
記者鍾怡婷/綜合報導
伯朗咖啡南京概念店，共有三層樓，特色包括1樓規劃為精品手沖吧，以及3樓的擁有商務會議室，還有咖啡實驗室空間供未來有講座需求時使用。店內菜單更與金車旗下噶瑪蘭威士忌合作，獨家推出噶瑪蘭桶陳酒香咖啡、咖啡調酒等。
其中噶瑪蘭桶陳酒香咖啡，將生咖啡豆放進噶瑪蘭奪得威士忌世界冠軍的酒桶十天，使咖啡豆散發威士忌酒香，品嚐起來也真有濃濃的威士忌香氣，還有加入噶瑪蘭經典單一純麥威士忌的「大人味威士忌布丁」，特色桶陳酒香咖啡以及威士忌布丁，目前都僅在伯朗咖啡館概念店獨家販售，成為店內的一大亮點。
咖啡館內餐點上也大幅突破加入新巧思，從過去以三明治、義大利麵為主的輕食設計，轉為更精緻化的歐美風格菜單為主打，菜單從健康豐盛的「經典大早餐盤」，豐富多元的開放式三明治，到開胃解膩的正餐「清爽鮮蝦檸檬水管麵」都能點到。
伯朗咖啡館全新概念店由金車第三代李家迪操刀，將生活與藝術結合，除了明亮寬敞的空間外，咖啡館內藏有20處小彩蛋，與咖啡有關的輕鬆小標語，是她留給客人的小驚喜。李家迪說「近幾年觀察到年輕世代消費者習慣與過去大不相同，轉型迫在眉睫，透過全新概念店也希望傳遞伯朗咖啡館的新生活態度」。
而伯朗咖啡館未來展店模式，會依據南京概念店的消費者反饋持續優化，預計有更多大型門市有機會升級為概念店，觀光型的門市如宜蘭城堡咖啡館，則會依造區域特色改造。
此外，，黑松公司代理的日本國民梅酒品牌「CHOYA」攜手台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」，推出全新聯名酒款「南高梅林檎西打」，。7月10日起全家、家樂福、Mia C’bon正式開賣，全台限量7.5萬罐，原價99元，實際價格依各通路為準。
「南高梅林檎西打」延續 CHOYA 對高品質的堅持，不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，以天然蘋果汁低溫發酵出酒體圓潤、風味純淨的西打酒為基底，再融入日本頂級南高梅汁與 CHOYA 本格梅酒，打造最適合今年夏天的清爽系微醺新選。