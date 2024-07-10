薔薔遭控抄襲又難相處！反擊前員工「臨時放鳥」還原合作破局真相
藝人薔薔（林嘉凌）直率敢言、作風大膽，瀟灑坦蕩的個性吸引大批粉絲，近來她卻風波不斷，還被員工爆料難相處又抄襲、給太少薪水，薔薔今（10）日開直播透露該名前員工是外包剪輯師，儘管雙方風格不同，她也努力調節溝通，卻仍被對方丟包案子，導致她的工作開天窗，沒想到如今卻被對方反控。
記者吳昕蓓／綜合報導
薔薔2022年創立工作室，先前才在IG限時動態上徵剪輯師，表示薪資待遇比照團隊，擁有基本勞健保、供餐和獎金制度外，起薪一個月5萬，還可彈性居家辦公，她也曾透露自己是個惜才的人，薪水不會虧待員工，沒想到先前卻被爆料團隊難相處，為她工作很累：「很常到最後本人直接砍掉重練，心超累、錢超難賺。」
薔薔也在今日和其他員工開直播反擊，表示該名外包剪輯師Danny原本她的是服裝師，在得知她開設工作室之後主動自薦，薔薔便讓他著手處理冰島和米蘭等影片，但因為Danny的剪輯風格為時尚大片類型，和薔薔需要的Vlog風格有差異，因此過程中不斷來回溝通、修改，他們的員工甚至也自己下去修改，「我還是不斷的給他機會。」
薔薔直言，某次Danny臨時放鳥，在影片排定發布前突然告知無法交片，加上雙方電腦的系統不同，處理起來更加困難，「我們所有人基本上幫他改了60%以上，才是你們今天看到的，但是他的那些大片的元素都還留著，那個是我們不動的，被說抄襲」，她表示不可能剪掉Danny的內容重做，每次薪水也都按時給，卻被對方指薪水太少，「他也不是我們正職的，所以當然不可能輪到我們正職的一般的這種薪水。」