「母湯」的顧立雄手一揮！馬文君被帥到：樂見以法律專業掃除積弊
國防部傳出2021年採購中國製行車記錄器1321台，得標廠商透過母親名下公司進口產品，每台2000多元在淘寶只要300元。國民黨立委馬文君在臉書發文，指她今天質詢時攤出長年積弊，部長顧立雄臉上表情逐漸「母湯」，揮手擋掉想衝上備詢台敷衍她的國防部官員，並坦言以自己的法律專業來看，有檢討改進空間，令她對新人新政有了期盼。
記者顏幸如／南投報導
立法院外交及國防委員會今（10）日邀請國防部部長顧立雄報告，國民黨立委徐巧芯質詢時，出示一張陸軍後勤指揮部使用的行車記錄器照片，指軍方買這一台2千多，淘寶卻只賣310元，還是中國製造，質疑國防部用到中國貨還被廠商坑錢。她並指2021年得標行車記錄器標案的廠商，在同年4月8日被列為公共採購黑名單的拒絕往來戶，軍方卻沒有解約機制。對此，國防部承認已下架800多台的中國製行車記錄器，承諾要在2週內調查完畢。
國民黨南投區域立委馬文君則在臉書說明來龍去脈，她指自己早就揭露互暢公司因為多次違規，被國防部列為投標黑名單，許姓負責人便成立另一家由妹妹掛名的「伊達諾」人頭公司，登記地址就在互暢樓上，得標國軍輪車的零件供應與保修，而所謂原廠證明，來自另一家海外人頭公司假造。國防部清查確有其事，互暢惱羞成怒告她《誹謗》，結果當然不起訴。
馬文君指出，互暢得標國軍上千部行車記錄器，交給國防部的貨竟是由互暢負責人母親掛名的「義坤金屬」公司從中國進口！3家公司輪流承接國防部標案，但各種違規、詐騙、延遲、品質不佳，合計被國防部停權超過60次，卻還能一而再、再而三接到標案，國防部的查核形同虛設。
質詢時，馬文君當面向國防部長顧立雄說明這些長年積弊，她形容「顧部長臉上的表情逐漸『母湯』，甚至揮手擋掉了想衝上備詢台，用制式教條來敷衍我的國防部官員」。
她開心的說，樂見顧立雄坦承「這樣查核、這樣驗收，以我的法律專業來看，都有檢討改進空間」。並指出早先顧立雄的起手式，幾項改革命令頗受好評，但真正深水區的國防採購，官商勾結，官官相護，盤根錯節。殷切期盼新人新政，「打老虎，不要只拍蒼蠅」。