陳子鴻當金曲獎評審「恐沒有下次了」！悲吐：當一次就丟半條命

今日正式公開活動主題曲〈敬夢想〉，金曲原民歌王葛西瓦現身首唱，明亮的節奏加上勇敢逐夢的歌詞，讓現場每個人隨之沸騰。臺北市市長蔣萬安致詞時表示，這是一場全民的國際運動賽事，需要民間各界響應，流行音樂的熱情動力也是帶動活動參與很重要的推手，今天聽到主題曲這麼熱血，相信會帶來更多朋友一起參加；新北市市長侯友宜提到，雙北是充滿夢想的城市，希望透過〈敬夢想〉這首歌鼓舞大家追逐夢想。
金牌製作人陳子鴻是「2025雙北世界壯年運動會」主題曲統籌人，陳子鴻本次特別請來饒舌製作人米奇林MCKY操刀，在眾多歌手中選中金曲原民歌王葛西瓦擔任主唱；陳子鴻認為，葛西瓦的音樂充滿熱情和力量，又能加入臺灣原住民母語，非常具有臺灣原創音樂特色，希望能讓外國人聽到臺灣的音樂熱情。世壯運主題曲主唱人葛西瓦是第34屆金曲獎最佳評審團大獎和最佳原住民歌手得主，葛西瓦表示，能演唱國際運動賽事的主題曲非常榮幸，這首歌同時有中文、英文和原住民母語，希望能表現出國際性和臺灣特色。
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記者會中，陳子鴻和葛西瓦提到學生時期曾有過的運動夢想，陳子鴻念建中時期就熱愛音樂和打球，考上政大後學長邀入橄欖球隊，因為個子小，在球隊裡擔任9號「傳鋒」角色，進入音樂圈後有機會也打球，一直打到50歲，笑稱50歲後變成啦啦隊了，今天他還特別穿上球衣出席記者會，相當難得；而葛西瓦曾是校隊拳擊手，每回打拳都配上節奏強烈的音樂，某次聽到MC HOTDOG的歌，驚呼音樂竟可以這樣玩，因此愛上音樂而漸漸將重心放在音樂上，後來遇到伯樂張惠妹讓他憑著母語在金曲獎上大放異彩；記者會現場特別準備了橄欖球和拳擊手套讓兩位音樂人重溫青春夢想，兩人擺拍架式、活力十足！
而日前才剛結束的第35屆金曲獎，後續仍有不少爭議。陳子鴻表示自己只負責評審的部分，不過現在有2次經驗，下次可能不會再同意接任，「當一次就半條命了，這次有找一些新一點的評審，要傳承下去」。