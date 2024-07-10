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宏國斷交台灣下場曝！上半年白蝦出口崩21%　外匯虧損金額超巨大

▲宏都拉斯因與台灣斷交，導致白蝦出口產量大減。示意圖。（圖／取自Unsplash圖庫）
▲宏都拉斯因與台灣斷交，導致白蝦出口產量大減。示意圖。（圖／取自Unsplash圖庫）

國際中心顏得智／綜合報導

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，轉與中國建交後，重創當地白蝦產業，宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）數據顯示，2024年上半年，白蝦出口量減少約832萬磅，下降21.42%，養殖業者坦言，台灣影響最大，甚至對外匯收入有巨大影響。
 
根據《先驅報》（El Heraldo）報導，2024年上半年，宏都拉斯蝦類出口量為3,052萬324磅，2023年上半年高達3,884萬7,445磅，減少832萬7,121磅，降幅21.42%。

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由於台灣原是宏都拉斯最大的白蝦出口國，宏都拉斯國家水產養殖協會執行長哈維爾（Javier Amador）坦言，出口下滑的主因就是台灣，蝦類台灣銷量大減，從1,197萬9,019磅降至468萬595磅，減少729萬8,423磅。

此外，再加上墨西哥上半年一度禁止宏國部分地區養殖類產品，對墨西哥的銷售也同步減少，從1,226萬7,934磅降至829萬2,394磅，減少397萬5,540磅。

報導提到，養殖類出口下降，也影響了該國外匯收入，宏都拉斯的外匯收入也從1.27億美元（約38.8億新台幣）降至1.055億美元（約32.2億新台幣），減少2,150萬美元（約6.6億新台幣），降幅達16.9%。
 

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