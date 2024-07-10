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特斯拉股價強勢反彈　債券天王葛洛斯仍不看好：特斯拉就像迷因股

▲美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）近期股價強勢反彈，然而，曾有「債券天王」之稱的知名債券經理人葛洛斯（Bill Gross）認為，特斯拉在基本面不佳的情況下，股價仍然大幅上漲，這樣的表現就像是一檔迷因股（meme stock）。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）近期股價強勢反彈，然而，曾有「債券天王」之稱的知名債券經理人葛洛斯（Bill Gross）認為，特斯拉在基本面不佳的情況下，股價仍然大幅上漲，這樣的表現就像是一檔迷因股（meme stock）。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）近期股價強勢反彈，不僅收復今年上半年表現疲軟的失土，更持續上攻，也讓馬斯克（Elon Musk）重新坐回世界首富的寶座。然而，曾有「債券天王」之稱的知名債券經理人葛洛斯（Bill Gross）認為，特斯拉在基本面不佳的情況下，股價仍然大幅上漲，這樣的表現就像是一檔迷因股（meme stock）。

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根據《商業內幕》報導，葛洛斯9日在個人的社群媒體上發文評論特斯拉股價走勢，稱其表現就像是一檔迷因股，基本面不佳卻仍然股價直線飆漲。葛洛斯表示，如今市場上越來越多像這樣的「迷因股」，但是這些股票大多在飆漲後就會遭到甩賣，除了特斯拉，葛洛斯還點名了Chewy、Zapp，以及迷因股的「舊愛」GME。

▲曾有「債券天王」之稱的知名債券經理人葛洛斯（Bill Gross）認為，特斯拉在基本面不佳的情況下，股價仍然大幅上漲，這樣的表現就像是一檔迷因股。（圖／美聯社／達志影像）
▲曾有「債券天王」之稱的知名債券經理人葛洛斯（Bill Gross）認為，特斯拉在基本面不佳的情況下，股價仍然大幅上漲，這樣的表現就像是一檔迷因股。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，葛洛斯一直對近期科技股帶動美股大漲的趨勢抱持懷疑態度，今年稍早，葛洛斯還曾建議投資者避開科技股，認為能源基礎設施公司這樣的價值股是更安全的選擇。

其實不只葛洛斯，之前許多知名投資機構都看衰特斯拉，紛紛減持特斯拉持股。不過隨著特斯拉近期拉出一波長紅，知名投資人格伯（Ross Gerber）已經公開修正自己的立場，稱他現在看好特斯拉的前景。無論是推翻自己過去說法的格伯，或是堅持認定特斯拉就是迷因股的葛洛斯，不難看出目前人們對於特斯拉的長期走勢仍是看法分歧。

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