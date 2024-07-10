天眖日「補財運最佳」1年僅1天！3星座、3生肖運勢超狂　準備致富

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天秤座或屬猴的朋友，拜完玉帝與虎爺後，社會地位相較於上個月會有顯著提升，因此受到許多重視，但也因此背負了不少的責任，有些是自我期許及面子問題。
不過，這些責任能為你們帶來不少財富，比如受邀去演講、主持會議，或是事業藝術創作受到矚目等，若是能精益求精，繼續為自己而深造，相信未來可以延續更多財富收入。
🟡TOP 2：金牛座、生肖狗
金牛座或屬狗的朋友，拜完玉帝與虎爺後，會開始變得想要接觸玩樂性質的財務，而且想法也較為多元化。不妨將這些想法投注在刮刮樂或大樂透上，也許會有更多靈感。
除此之外，社交活動也會增加很多，貴人運因此跟著提升，只要多加精心打扮並出席，相信可以遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，將有助於事業及財務發展。
🟡TOP 1：獅子座、生肖龍
獅子座或屬龍的朋友，拜完玉帝與虎爺後，事業發展及合夥關係方面會有更高的成就，且這時出現的人，多半對工作和事業皆有幫助，就連學生或想出國留學、外出旅行的人，都有相當高的機會可得到經濟上的協助。
主要是因為人而帶來的財運，正所謂「家和萬事興，人和財源進」，所以只要多加留意與人之間的互動關係，相信可以有更廣的財富進帳。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。