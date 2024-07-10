美股靜待6月通膨數據揭曉！台積電ADR早盤大漲4％ 帶科技股上攻
美國即將在明（11）日公布6月消費者物價（CPI）數據，這是聯準會認定的關鍵通膨指標，表現如何很可能牽動降息決定，市場靜待結果揭曉。美股10日在台積電ADR強勢上漲下，各大指數早盤均走揚，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲48.66點、約0.12％；標普500指數上漲15.12點、約0.27％；那斯達克指數上漲67.73點、約0.37％；費城半導體指數上漲77.31點、約1.34％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今日仍將在美國國會上發表談話，但一般預料他會延續昨日談話的基調，市場的關注焦點集中在即將公布的CPI指數。
分析師威茲曼（Thierry Wizman）表示，美股本週持續上漲主要是因為投資人相信聯準會即將將息，認為市場將會注入新的流動性。然而，威茲曼也指出，交易員似乎普遍忽視了美國經濟活動正在放緩的各種跡象，僅將希望全部寄託於聯準會。
科技股表現持續亮眼，台積電ADR早盤一度大漲逾4％，後又整理拉回，截至寫稿時間為止報189.21，上漲了2.54％。特斯拉開盤也持續近期漲勢，雖然幅度不大，隨即在平盤附近拉鋸。
另外，正在美國國會發表談話的鮑爾，認為將通膨的主因歸咎於商家貪婪哄抬物價的觀點並不正確，鮑爾指出通膨是由強勁的需求和有限的供應所共同造成，至於以企業收益增加來當作哄抬物價證據的看法，鮑爾表示，實際上很難去確認與追蹤公司收益和物價之間的關聯。