實支實付新制上路！這原因考量　國泰人壽7／12停售2檔保單

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因應實支實付型醫療保險7月起全面採「正本理賠」，即回歸損害填補原則，今年初市場就已掀起一波搶購潮，業者也陸續停售或限縮副本理賠的投保規定，並陸續改版，而且不只住院醫療，就連意外、失能險也一併調整。
國泰人壽也宣布，7月12日將停止受理「三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」及「好實在自負額住院醫療健康保險附約」這2張保單，主要配合法令要求，每個保險商品均需訂定銷售限額，以符合公司所定風險胃納，考量2檔商品預計將達公司預計銷售目標，因此，7月12日起將停止受理新契約。
金管會則表示，目前大部分壽險實支實付都已採正本理賠，影響不會太大，而且保險商品停售，屬於公司經營策略考量，尊重各公司決定。至於實支實付險正本理賠不溯及既往，7月後的續保件仍可依原保單條款，只有7月起新賣的實支實付險保單要依損害填補原則、正本理賠。
金管會也提醒，實支實付型醫療險新制7月上路後，消費者應認知只能以醫療費用收據正本申請理賠，各保險公司應就消費者投保需求、適合度及公司的風險承擔能力，不得過度承保，目前市面上還沒有共同分攤型實支實付醫療險，僅有正本理賠商品，保戶未來申請理賠須檢附收據正本，若有投保多張保險商品，第1張保單會在保單實支限額內給付，第2張保單僅就第1張保單理賠不足的差額進行賠付，保戶可自行選擇第1家申請理賠保險公司。