溫網／Lorenzo Musetti苦戰五盤終扳倒Fritz！四強將碰頭Djokovic

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「我認為此刻我還沒有意識到，自己究竟辦到了些什麼，這是我第一次有機會能夠走到這裡，這對我來說是莫大的榮幸。」
「比賽一開始，Taylor Fritz確實在場上佔據著領先地位，尤其是他的發球很犀利，而我則是沒能夠很好地去接發球。在第二盤中，我在開局破發後做出了很大的回應，這同時也改變了我本場比賽的想法和態度。」Lorenzo Musetti賽後接受採訪時說到。
Lorenzo Musetti本場比賽其實有機會在第四盤就收下勝利，但他則是讓對手Fritz拿到關鍵破發，也讓比賽進入到決勝第五盤；關鍵的第五盤比賽上，Musetti不打算再讓勝利再度飛走，連續破了對手2個發球局，終場就在大戰3小時27分鐘之後，成功擊敗Fritz挺進4強，後續將交手目前世界排名第2的Novak Djokovic，勢必也會是一場硬仗。
Musetti成功挺進溫網四強 成義大利網壇史上第4人
Lorenzo Musetti在贏得本場比賽勝利之後，他也成為義大利網壇史上第4位挺進溫網4強的男單選手，前3位分別為Nicola Pietrangeli（1960年）、Matteo Berrettini（2021年）和Jannik Sinner（2023年）。而現為世界球王的Sinner，本屆溫網個人表現卻不如預期，稍早他在八強戰上疑似身體出現狀況，面對到第五種子Daniil Medvedev，在奮戰5盤之後落敗，也無緣挺進4強。