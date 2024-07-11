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溫網／Lorenzo Musetti苦戰五盤終扳倒Fritz！四強將碰頭Djokovic

▲溫布頓網球錦標賽昨（10）日晚間進行男單八強賽事，由來自美國的好手Taylor Fritz交手義大利年僅22歲的年輕小將Lorenzo Musetti，最終Musetti在苦戰五盤之後成功拿下比賽，也是個人生涯首度闖進溫網4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲溫布頓網球錦標賽昨（10）日晚間進行男單八強賽事，由來自美國的好手Taylor Fritz交手義大利年僅22歲的年輕小將Lorenzo Musetti，最終Musetti在苦戰五盤之後成功拿下比賽，也是個人生涯首度闖進溫網4強。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

溫布頓網球錦標賽昨（10）日晚間進行男單八強賽事，由來自美國的好手Taylor Fritz交手義大利年僅22歲的年輕小將Lorenzo Musetti，未料目前世界排名第12的Fritz此戰面對排名第25的Musetti，竟意外陷入苦戰，決勝第五盤更是徹底崩盤，Musetti終場就以3：6、7：6（7：5）、6：2、3：6、6：1帶走勝利，順利挺進今年溫網4強，也是個人生涯首次，後續將要對上強敵Novak Djokovic

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Musetti苦戰五盤扳倒Fritz　四強將交手Djokovic

「我認為此刻我還沒有意識到，自己究竟辦到了些什麼，這是我第一次有機會能夠走到這裡，這對我來說是莫大的榮幸。」

「比賽一開始，Taylor Fritz確實在場上佔據著領先地位，尤其是他的發球很犀利，而我則是沒能夠很好地去接發球。在第二盤中，我在開局破發後做出了很大的回應，這同時也改變了我本場比賽的想法和態度。」Lorenzo Musetti賽後接受採訪時說到。

Lorenzo Musetti本場比賽其實有機會在第四盤就收下勝利，但他則是讓對手Fritz拿到關鍵破發，也讓比賽進入到決勝第五盤；關鍵的第五盤比賽上，Musetti不打算再讓勝利再度飛走，連續破了對手2個發球局，終場就在大戰3小時27分鐘之後，成功擊敗Fritz挺進4強，後續將交手目前世界排名第2的Novak Djokovic，勢必也會是一場硬仗。

Musetti成功挺進溫網四強　成義大利網壇史上第4人

Lorenzo Musetti在贏得本場比賽勝利之後，他也成為義大利網壇史上第4位挺進溫網4強的男單選手，前3位分別為Nicola Pietrangeli（1960年）、Matteo Berrettini（2021年）和Jannik Sinner（2023年）。而現為世界球王的Sinner，本屆溫網個人表現卻不如預期，稍早他在八強戰上疑似身體出現狀況，面對到第五種子Daniil Medvedev，在奮戰5盤之後落敗，也無緣挺進4強。


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