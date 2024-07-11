好萊塢重要金主也挺不下去！演員喬治克隆尼呼籲拜登退選

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喬治克隆尼直言：「他就是我們在辯論時親眼目睹的那個人」，意指拜登在上月底首場總統候選人辯論中，搖搖欲墜與災難性的表現。
大壩已經決堤？
報導指出，喬治克隆尼的發言，恐意味著好萊塢對拜登的「最大叛逃」，因為眾所周知，喬治克隆尼一直是拜登的忠實粉絲，他主持的募款活動還為拜登的連任競選籌到了2800萬美元，是民主黨史上單次籌款活動中的最高金額。
喬治克隆尼並警告：「我們不會在11月贏得這位總統的勝利」，還透露與他私下交談過的議員們，也都抱持同樣的觀點，打下：「大壩已經決堤，我們可以把頭埋在沙子裡，祈禱11月出現奇蹟，又或者我們可以實話實說。」
喬治克隆尼的投書是在拜登連任競選最關鍵的一週發表的，力挺拜登與否的裂痕在民主黨內持續擴大，已有至少8名國會議員公開要求拜登退出競選。
喬治克隆尼也不是唯一要求拜登下台的好萊塢知名民主黨人，演員兼導演勞勃雷納（Rob Reiner）也已呼籲拜登退選，並在社群平台X上發文：「我的朋友喬治克隆尼清楚表達了我們許多人一直在說的話。我們熱愛並尊敬拜登，也承認他為我們國家所做的一切；然而，民主黨正面臨生存威脅，我們需要一個更年輕的人來反擊，拜登必須退出」，並附上喬治克隆尼在《紐時》的文章連結。