「全球最不幸的熊」因白化症被5度送到北極？外媒：可能源於惡搞

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然而，非營利的動保組織「北極熊國際」（ Polar Bears International） ，其高級總監兼野生動物專家約克（Geoff York）指出，這個故事很可能源於惡搞，因為影片中顯示的熊隻，毛皮顏色顯然不是北極熊。以黑熊為例，含括的顏色其實從黑色、棕色，到藍灰色甚至白色都有可能，取決於熊隻生活的環境和地點，比如在北美大平原以東，黑色毛皮有助於抵抗東部茂密森林中、灌木叢的磨損，但在西部，淺色毛皮反而可以減少陽光下的熱反應，使熊能在開闊的棲息地進食更長時間，淺色毛皮還有利於它們躲避更上端的捕食者。
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此外，約克也指出，將熊隻從北美轉移到北極，需要耗費巨大的國際協調和資源，長途空運一隻熊的費用非常昂貴，而且需要國際合作，但動保組織通常連在國內都缺乏捕獲和運輸動物所需的權力和資金，更不用說跨國界了。
事實上，幾年前也有加拿大媒體曾報導，有民眾對於國家公園內出現罕見白熊一事感到憂心，但當時加拿大國家公園管理局就曾表示，這並不是一隻白化熊，而是一種自然的毛色變化。