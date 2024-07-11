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「全球最不幸的熊」因白化症被5度送到北極？外媒：可能源於惡搞

▲有關網路流傳的，罹患白化症的熊因為被誤認為北極熊，而5度被送往北極的故事，在查核後遭到打臉。（圖／翻攝自印度時報）
▲有關網路流傳的，罹患白化症的熊因為被誤認為北極熊，而5度被送往北極的故事，在查核後遭到打臉。（圖／翻攝自印度時報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

近日有外媒報導稱，加拿大有一隻患有白化症、常常被動保人士誤認為北極熊的「全世界最不幸的熊」，在短短3年內就5度被送往北極生活，努力在極端氣候下生存，希望喚起人類對全球暖化、氣候變遷的重視。然而，有查核報導指出，這很可能源於網路的惡搞，除了缺乏證據來證實故事真實性，專家也指出，將熊從北美空運到北極，本身就是一件費力且不切實際的事。

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老牌美國事實查核網站《Snopes》報導，網路上有關一隻名為「喬伊」（Joey）的棕熊（有時也被描述為灰熊），因為毛色不尋常，被誤認為是北極熊後一次次遭空運送往北極的故事，其實至少從2021年就開始流傳，之後幾乎每年都會再被翻出來炒一波，2023年4月底被分享到TikTok的一則短片，就吸引超過420萬次觀看率。 

然而，非營利的動保組織「北極熊國際」（ Polar Bears International） ，其高級總監兼野生動物專家約克（Geoff York）指出，這個故事很可能源於惡搞，因為影片中顯示的熊隻，毛皮顏色顯然不是北極熊。以黑熊為例，含括的顏色其實從黑色、棕色，到藍灰色甚至白色都有可能，取決於熊隻生活的環境和地點，比如在北美大平原以東，黑色毛皮有助於抵抗東部茂密森林中、灌木叢的磨損，但在西部，淺色毛皮反而可以減少陽光下的熱反應，使熊能在開闊的棲息地進食更長時間，淺色毛皮還有利於它們躲避更上端的捕食者。 

此外，約克也指出，將熊隻從北美轉移到北極，需要耗費巨大的國際協調和資源，長途空運一隻熊的費用非常昂貴，而且需要國際合作，但動保組織通常連在國內都缺乏捕獲和運輸動物所需的權力和資金，更不用說跨國界了。

事實上，幾年前也有加拿大媒體曾報導，有民眾對於國家公園內出現罕見白熊一事感到憂心，但當時加拿大國家公園管理局就曾表示，這並不是一隻白化熊，而是一種自然的毛色變化。

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