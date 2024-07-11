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北約峰會宣言：中國是俄羅斯入侵烏克蘭關鍵支持者

▲北約峰會發表聯合宣言，重申支持烏克蘭建立擊敗俄羅斯的軍力，並稱中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」。（圖／美聯社／達志影像）
▲北約峰會發表聯合宣言，重申支持烏克蘭建立擊敗俄羅斯的軍力，並稱中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者石秀娟華盛頓10日專電）北約峰會今天發表聯合宣言，重申支持烏克蘭建立擊敗俄羅斯的軍力，並稱中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，也加劇俄國對鄰國的威脅，呼籲中國立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。

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「北約峰會給中國的訊息非常強烈且明確，我們清楚界定中國在支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的責任」，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會上表示。

史托騰柏格6月表示，中國支援俄羅斯侵略烏克蘭，應為此付出代價。不過，北約峰會宣言並未提及中國持續幫助俄羅斯可能面對的後果。宣言指出，「中國無法在未對其利益和聲譽造成負面影響的情況下支持歐洲近年來最大的戰爭」。

在記者會上，史托騰柏格說，北約32個會員國的經濟規模占全球經濟總量5成以上，宣言很清楚，如果中國持續幫助俄羅斯，「將會影響其利益」。北約並不是提出制裁的組織，這仍要看個別會員國、歐盟或其他組織的決定。

史托騰柏格說，北韓、伊朗對俄羅斯直接提供武器軍援；中國則是支撐俄羅斯的經濟，並且提供俄羅斯組裝武器系統所需的工具、設備、技術、微處理器和微電子元件。

他說，中國現在幫助俄羅斯的作法與直接提供俄羅斯武器「有差別」，但差別「也不是那麼大」。如果中國開始提供致命性武器，那將會非常嚴重。

北約宣言指出，中國的野心和脅迫性政策挑戰北約的利益、安全和價值觀。俄中建立「無上限」的夥伴關係，企圖削弱和重塑以規則為基礎的國際秩序，也加劇俄羅斯對鄰國、歐洲、和大西洋的安全威脅。中國作為聯合國安理會的常任理事國，負有維護聯合國憲章宗旨的責任，應立即停止提供俄羅斯用於戰爭的物資與政治支持。（編輯：郭中翰）1130711

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