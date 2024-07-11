陳妍希復刻鄧麗君翻車！神韻不像「殘酷對比圖」曝光：就是大災難
41歲女星陳妍希因演出《那些年，我們一起追的女孩》走紅，2016年嫁給中國演員陳曉，演藝事業重心轉向中國。2018年她挑戰主演的改編電視劇《但願人長久》日前終於低調開播，陳妍希詮釋鄧麗君的扮相曝光後，卻被網友吐槽「就是大災難！」
記者薛羽彤／綜合報導
《但願人長久》改編自「永遠的軍中情人」鄧麗君的真人真事，卻疑似被中國政府視為敏感題材，2018年拍攝完後沉寂6年才終於播出。陳妍希在劇中飾演鄧麗君，她從髮型、服裝都下足功夫，播出後成為觀眾討論話題，有些粉絲認為陳妍希完美詮釋歌后傳奇一生，也有不買單的觀眾認為是，「意料之內的大災難！」
還有網友特地以陳妍希的劇照和鄧麗君的照片做對比圖，直呼「鄧麗君的氣質韻味，真的很難模仿，一不小心就是大災難，所以，陳妍希版的鄧麗君意料之內的大災難了！ 」其他網友也紛紛表示，「她為什麼總有勇氣演跟自己差距很大的角色」、「自不量力！一點鄧麗君的氣質都沒有」、「陳妍希每次被罵，都不冤」；也有網友替她緩頰，認為她演出並不差，「帶什麼節奏呢！是鄧麗君的家人授權點名讓她扮演的呢！」
事實上，這並不是陳妍希第一次被罵翻，2014年她出演古裝劇《神鵰俠侶》中小龍女一角，因為嬰兒肥的臉蛋被虧是「小籠包」，現在又扮演傳奇女星鄧麗君，網友毫不留情批評，「陳妍希為什麼總是接一些不適合自己的角色，前面的小龍女難道被罵的還不夠慘嗎？現在又接了鄧麗君，這是要跟觀眾槓到底了？」