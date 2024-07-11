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NBA簽創紀錄11年2.5兆轉播合約！球星10年後「年薪破億」不是夢

▲根據《美聯社》報導，NBA已同意其新的轉播合約，這是一份11年總價高達760億美元（約新台幣2.5兆）的創紀錄的合約，確保球員薪資在可預見的未來繼續上漲。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《美聯社》報導，NBA已同意其新的轉播合約，這是一份11年總價高達760億美元（約新台幣2.5兆）的創紀錄的合約，確保球員薪資在可預見的未來繼續上漲。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據《美聯社》報導，NBA已同意其新的轉播合約，這是一份11年總價高達760億美元（約合台幣2.5兆元）的創紀錄的合約，確保球員薪資在可預見的未來繼續上漲，在2030-31賽季頂薪球員的收入可能會達到8000萬美元左右。

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NBA創紀錄轉播合約　TNT可能退出

這筆交易於2025-26賽季生效，創下了NBA轉播合約的長度和總價值紀錄。比賽將繼續在ESPN和ABC上播出，部份比賽將在 NBC 和 Amazon Prime 上播出。但自20世紀80年代以來，一直是聯盟重要轉播單位一的TNT體育公司可能會退出，他們現在有5天的時間跟進交易，一旦聯盟將完成的合約發送給 TNT，5天的計時就會開始。

ESPN和ABC未來將繼續提供轉播服務，其中包括NBA總冠軍賽和一個分區決賽系列賽，ABC自2003年起開始就負責轉播NBA總冠軍賽。ESPN的轉播主要將繼續在周三進行，並負責一些周五和周日的比賽。

聯盟球員薪資持續飆漲　未來年薪一億不是夢

從短期來看，這筆交易幾乎肯定意味著聯盟的薪資上限將每年上漲10%——這是NBA與其球員之間最新集體談判協議條款允許的最高調整上限。Shai Gilgeous-Alexander和Luka Doncic這些新生代頂級球星在2030-31賽季的收入可能會達到8000萬美元左右，到2030年代中期頂級球員每賽季的收入可能會接近1億美元。

在過去25年裡，隨著轉播權合約的總價值不斷增長，球員薪資也隨之增長，這些收入流推高了薪資上限。

1998-99賽季，NBA開始4年價值26億美元的轉播合約時，每支球隊的薪資上限為3000萬美元，球員平均薪資約為250萬美元。而本賽季每位球員的平均薪資超過了1000萬美元，提升了整整4倍——而且今後只會繼續上漲。

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