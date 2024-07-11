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台積電衝至1070元創新天價　台股開盤大漲280點、至24287點

▲台北股市今（11）日開盤走高，上漲280.59點、來到24287.67點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（11）日開盤走高，上漲280.59點、來到24287.67點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美股四大指數昨（10）日全數走高，那斯達克、標普500指數再創歷史新高，其中標普500指數收盤首度突破5600點大關，續寫歷史新高紀錄，創下11月以來最長漲幅。激勵台北股市今（11）日開盤走高，上漲280.59點、來到24287.67點。

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大盤走高之際，中小型股也再度走高，開盤上漲1/04點、來到280.99點。

權值股全數走高，台積電開盤上漲25元、來到1070元；鴻海開盤上漲5元、來到228.5元；聯發科開盤震盪，上漲5元、來到1440元。

聯準會主席鮑爾昨日赴眾議院金融服務委員會作證時表示，雖然需要更多數據證明通膨已經緩和，目前尚不能說對遏制通膨有足夠的信心，但由於通膨數據的滯後性，聯準會不必等到通膨將到2%後才降息，因此激勵美股四大指數全數走高，標普500指數收盤首度突破5600點大關，續寫歷史新高紀錄，創下11月以來最長漲幅。道瓊指數上漲429.39點或1.09%，收39721.36點；那斯達克指數上漲218.16點或1.18%，收18647.45點；標普500指數上漲56.93點或1.02%，收5633.91點；費半指數上漲139.34點或2.42%，收5904.53點。

科技五大天王集體走強，Meta上漲0.88%，蘋果上漲 1.88%，Alphabet上漲1.16%，微軟上漲1.46%，亞馬遜上漲0.23%。半導體股多數走高，輝達上漲2.69%，博通上漲0.66%，美光大漲4%，高通上漲0.81%，應用材料上漲1.39%，德儀上漲1.73%，AMD上漲3.87%。

台股ADR以台積電領漲，台積電ADR上漲3.54%，日月光ADR上漲2.01%，聯電ADR下跌0.12%，中華電信ADR上漲0.17%。

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