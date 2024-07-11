道奇強打Hernandez比賽中透露將參加全壘打大賽！8人名單正式出爐

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Teoscar Hernandez去年在水手經歷一個令人失望的賽季後，休賽季做出了賭注，他並沒有接受其他隊的多年合約，而是以1年短約加盟道奇。今年Hernandez則是徹底反彈，也迎來個人生涯最佳賽季之一，總計Teoscar Hernandez本賽季目前共出賽90場，繳出.257/.319/.480的打擊三圍，攻擊指數則為0.799，敲出19轟、60分打點，憑藉著個人出色的發揮，也讓他順利入選今年明星賽，是生涯第2度入選。
Hernandez參加全壘打大賽 8人名單正式出爐
除了Teoscar Hernandez之外，其餘將參與本屆全壘打大賽的7名好手日前也正式出爐，分別為金鶯新星Gunnar Henderson、守護者隊當家重砲José Ramírez、皇家新星Bobby Witt Jr.、勇士球星Marcell Ozuna、大都會強打Pete Alonso、費城人Alec Bohm，以及地主隊的遊騎兵好手Adolis García。
而這將是道奇連續第二年派出球員參加全壘打大賽，上個賽季陣中球星Mookie Betts職業生涯首度參與這項賽事，但這位2018年美聯最有價值球員在首輪對陣Vladimir Guerrero Jr .的比賽上，最終僅打了11支全壘打，也遭到淘汰。