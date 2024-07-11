名家論壇》黃創夏／「大肅貪」的風暴急捲襲台

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司法部門就在這個時候出手了，在前行政院副院長鄭文燦生日當天，當庭申請逮捕鄭文燦，然後在交保、抗告等過程當中，啟動了司法行動的新篇章。
過往台灣五院層級的極高層政務官，並不是沒有被檢調單位請去詢問或是調查過，但是當庭逕行逮捕實屬罕見；而過去台灣的官場總以為可以寄希望於「平安下庄」，這一次，七年前的案件，且鄭文燦早就從桃園市長離職一年半以上，照樣查辦，打破了「平安下庄」的官場錯誤迷思。
而且鄭文燦從學校出來之後，就一直在政治領域上工作，雖然目前是高層人物，但他多年也不乏窮困潦倒的時候，目前的兩次交保，500萬、700萬元都可以立即拿出現金，這樣的「鈔能力」當然比不上那些富商巨賈，但以鄭文燦的工作資歷，有此能力還是讓人驚豔。
鄭文燦的案情究竟如何？靜待檢警調的查辦，以及司法的裁判，此時此刻不必多加臆測。
然而，鄭文燦出事之後的政治氛圍卻大有玄機，恐怕接下來會有持續的動作和風暴。
一切，都從賴清德的立即表態可以看出端倪：
「勿枉勿縱」、「不得不然」，當鄭文燦傳出被檢方當庭逮捕聲請羈押禁見的新聞出爐，正在台南灣裡教會參加活動的賴清德停下腳步，已向媒體表達了「勿枉勿縱」、「不得不然」這八字箴言的最堅定態度。
正常來說，當鄭文燦這樣重量級政治人物捲入司法案件，一般都會說尊重司法、勿枉勿縱，賴清德大可不必說出如此決絕的重話，更何況在高院撤銷500萬交保、發回更裁的當晚，民進黨就召開廉政會，其中賴清德的決絕態度更是表露無遺。
然而，那些藍白人士太急了，馬上編寫出「秋後算帳」，甚至是「英賴決戰」的八點檔戲碼，恐怕就是錯估形勢了。
偵辦鄭文燦如果如同藍白劇本所稱，是賴清德「授意」，賴清德根本就不必任命鄭文燦擔任海基會董事長，海基會雖然目前被視為是冷凍庫，但位階上仍是重量級政治任命，才上任一個多月就出事，對於才啟動一個多月的賴清德新政府就是重創，就算要辦鄭文燦，賴清德也沒有必要拿自己新政府的臉，去當祭品和陪葬！
合理的發展是，賴清德就是表達一個「勿枉勿縱」、「不得不然」堅定態度，法網無情更無親，只要涉入案件，該查就查、該辦就辦，賴清德的態度，其實可以解讀是對內和對外的明確示警，可以說是賴威廉的「威懾倡議」。
對內，民進黨7月21日要舉行全代會，也是賴清德就任後，執政黨最新的人事重組，「勿枉勿縱」、「不得不然」八個字的「威懾倡議」，正式告訴某一些正在爭取中常委和中執委的派系特定人士，也要看看自己的斤兩和過往紀錄，是否合宜！
對外，當然是告訴全國，連民進黨的重量級人物，都是法網無情更無親，那些藍白陣營當中的助理費案、京華城案、北市科案、台智光案，以及很多土地開發爭議或是綠能的上下其手，只要犯了事，「勿枉勿縱」、「不得不然」，別再鬼扯什麼政治清算或是政治辦案。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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