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今虎爺生日開天門！這時段拿印章「曬印」補財運：福氣最旺一天

▲今（11）日是天貺節、俗稱開天門，也是虎爺生日。命理專家楊登嵙建議，早上9點至下午1點前，拿出公司印章或私人印章「曬印」，把握陽氣及福氣最旺的日子，補財庫旺運勢。（圖／記者黃韻文攝）
▲今（11）日是天貺節、俗稱開天門，也是虎爺生日。命理專家楊登嵙建議，早上9點至下午1點前，拿出公司印章或私人印章「曬印」，把握陽氣及福氣最旺的日子，補財庫旺運勢。（圖／記者黃韻文攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（11）日農曆六月初六為「天貺節」也是虎爺生日，「貺（發音：況）」就是指賜給，贈予的意思。據傳，「天貺節」玉皇大帝會到民間出巡，所以要趁著玉皇大帝開心出巡的時候，來求壽、補運、補財庫、祈福、求赦罪等效果超強的好日子，因此天貺節又稱「開天門」。命理專家楊登嵙建議，在今天早上9點至下午1點前，拿出公司印章或私人印章「曬印」，把握陽氣及福氣最旺的日子，補財庫、旺運勢。

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命理專家楊登嵙提醒， 「天貺節」是一年之中陽氣及福氣最旺的日子之一，早上出門走走曬太陽，可獲得玉皇上帝賜福，想祈求事業順利、求財運者，可在天貺節上午9點到下午1點之間「曬印」，將公司印章或私人印章，字面向著南方曬印20分鐘；若遇到雨天，也可利用電燈照射吸取能量，對旺財開運會有奇效。

民眾可利用這一天，到廟裡去補財庫，加強下半年的運勢，增加健康、財運、事業運等等，不過在求財及功名前，一定要先懺悔，向玉皇大帝祈求寬宏大量赦免自己無意犯下的過錯，也就是求赦罪，通常先求赦罪後，再來求補運祈福，效果特別好。

▲過年走春、拜拜配圖（圖／NOWnews資料照）
▲民眾可利用這一天，到廟裡去補財庫，加強下半年的運勢，增加健康、財運、事業運等等。（圖／NOWnews資料照）
楊登嵙說， 俗語有云「六月六，人曬衣裳龍曬袍」、「六月六，曬紅綠」；「紅綠」指的就是五顏六色各式各樣的衣服；初始是因為皇宮內每年都在此吉日為皇帝曬龍袍，後來從宮中傳至民間，家家戶戶起而效尤，也在這一天將收存於箱櫃中的衣服取出，曝曬在晴朗的陽光之下，可以去潮去濕，這種習俗早在宋代就有了，稱為「曬黴」。

此外，也有更優雅的傳說，就是要選在六月初六這一天曬書。究其緣由，相傳唐代高僧玄奘從西天印度取經回國，於過海時經書不慎被海水浸濕，於是在六月初六天氣晴朗之日，將經書取出曬乾，此後六月初六就被視為吉利的日子，而成為曝曬書畫以防霉蛀的吉日。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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