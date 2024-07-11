北市第4高樓！富邦人壽總部進駐信義A25園區　開放空間提高生產力

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視人才為永續經營的核心，富邦人壽致力於形塑多元、公平及共融的DEI職場文化，並將DEI具體實現於富邦人壽總部職場空間，不僅設有溫馨舒適的哺乳室、貼心的無障礙停車位，各樓層亦提供共享座位、會議討論空間，打造彈性、高效且透明的辦公場域，展現團隊的多元與共融，期許提高員工生產力、協作力與創造力。
富邦人壽大樓鄰近台北捷運市府站，鼓勵員工通勤或合作廠商洽公時搭乘大眾運輸，停車場亦設有電動車充電樁，透過完善的設施建置落實低碳，B1大廳為下沉式戶外花園，擁有充足的自然光線及景觀造景，走進2樓至13樓辦公室，隨處可見的綠色植栽，為職場環境增添綠意，並致力打造工作與生活平衡的職場環境，樹立幸福且永續的職場典範。
富邦人壽大樓採行節能減碳設計，降低對自然環境的衝擊，建物與辦公環境之永續及節能規劃成效卓越，2022年4月取得台灣綠建築黃金級標章認證，並於同年10月取得美國LEED金級認證，無論在用水效率、材料與資源，甚至是室內環境品質等指標，都達到了永續建築的國際水準。
大樓建築物外牆使用低輻射（Low-E）帷幕玻璃，並採用雙層帷幕系統，設置自動化控制電動百葉窗簾，可有效降低日照熱輻射影響；另安裝日光感測器，依據日光偵測值，控制帷幕窗邊照明迴路，增加辦公舒適性，能有效降低照明負載。建築物用水效率方面，設置1500公噸雨水回收池，回收雨水再利用於植栽澆灌，並選用低流量水龍頭及感應式馬桶，每年約可減少900萬公升用水。