房價下修了？台南人平均房貸少扛23萬新低　專家揭背後原因藏洋蔥

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李家妮指出，台南Q1平均購屋面積為44坪，已創下史上最迷你，購屋偏好明顯走向小宅化，尤其台南以往房市以透天為主力，隨房價高漲、家庭結構迷你化，購屋族捨高總價透天，改買大樓公寓這類集合式住宅比例逐漸增加，交易佔比更已突破6成，縮坪數、降總價，房貸金額也因此降低，不過以今年Q1台南平均鑑估總價仍破千萬元，整體來說，購屋壓力其實仍然偏高。
台灣房屋奉天南山廣場加盟店店東李吟蔚表示，台南新大樓最高單價已站上5字頭，一般自住首購族想要買得起房，只能降低總價負擔，選擇小坪宅或轉向房價較親民的中古物件，同時因新屋價高，限縮了獲利空間，價格基期較低的中古物件也越來越受投資客青睞，以目前台南中古屋整體買氣，相比新屋略勝一籌，中古物件比例增多，也會影響平均鑑估房價及房貸水位降低。
高雄購屋族房貸壓力 史上新高
台南房貸負擔降低，反觀高雄，平均房貸金額卻是史上新高！觀察高雄今年Q1平均鑑估房價為1152萬元，平均房貸金額為841萬元，均為史上新高點。
李家妮表示，高雄Q1平均購屋面積43坪為歷年次低，購屋面積與台南一樣縮水，走向小宅化態勢同樣明顯，不過總價及房貸負擔卻未像台南一樣下修，主要因高雄目前房市還在風口上，科技產業議題柴火越燒猛烈，市場利多尚未出盡，尤其最熱門的台積電概念區，楠梓區土地更屢創成交天價，也勢必再撐高未來房價天花板，相較15年前高雄人平均房貸負擔僅約364萬元，相同金額如今可能只夠支付頭期款，顯見購屋族負擔越來越大。