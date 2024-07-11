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渣打銀上調台灣今年GDP至3.7%！估下半年通膨漸緩、央行利率續凍

▲渣打集團今（11）日宣布，上調台灣今（2024）年經濟成長預測值至3.7%，並預期通膨將於下半年逐漸緩減，台灣央行可望維持利率不變。（圖／渣打銀行提供）
▲渣打集團今（11）日宣布，上調台灣今（2024）年經濟成長預測值至3.7%，並預期通膨將於下半年逐漸緩減，台灣央行可望維持利率不變。（圖／渣打銀行提供）

記者顏真真／台北報導

隨著全球電子產業週期循環回升，資本性支出擴張、去庫存化已將告終的支撐下，經濟成長的動能將於下半年明顯轉強，渣打銀行認為台灣消費因勞動力需求殷切及股市活躍繼續保持穩定，逐漸回溫的旅遊數據也顯示，台灣應能達到2024年1000萬海外旅客到訪的目標。因此，渣打今（11）日也將台灣2024年經濟成長預測值從3.1%上調至3.7%，但近期衍生的政治不確定性及地緣政治和貿易的緊張局勢依舊，仍為最下半年的景氣帶來了下行風險。

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渣打銀行並預估，台灣通膨將於下半年逐漸減緩，即便5月消費者物價指數 (CPI）年增2.24%，但核心CPI年增率已連續2個月低於2%以下，加上政府在下半年未有進一步調漲電價的計畫，應該有助於消弭民眾對第2波電價調漲的擔憂。除非，未來幾個月有意外事件促使通膨飆升，迫使央行必須抑制通膨，否則渣打預期，今年下半年央行利率政策將按兵不動。

渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財分析，近期各項數據均顯示，台灣的經濟自年初以強勁反彈拉開序幕後，成長前景皆有改善。今年第1季經濟成長，較去年同期強勢反彈至6.51%，寫下2021年初以來的新高。經季節性調整後，第1季經濟成長年增0.27%，亦連續第4季正成長。

除貿易成長對整體經濟帶來貢獻之外，消費者支出也是支持第1季經濟成長的主因之一，其中製造業在歷經連續5季的負成長後，也由負轉正。儘管第1季私人固定資本投資年跌7.9%，可是相較2023年大部分時間落在兩位數的跌幅，也有顯著改善。

渣打銀行認為，電子產業的循環回升及去庫存化的告終，將繼續支持台灣經濟成長的主要動能，而幾家主要科技廠商對下半年的經濟展望亦表樂觀，其中被視為業務信心指標的季節性電子產品PMI ，在近2年的萎縮後已連續3個月維持在成長區間。

此外，半導體IC晶片和資訊與通信科技產品對中國的出口年成長率分別在2023年下跌17.8%和9.8%後，今年5月也分別較去年同期成長4.8%和67%。最新數據顯示全球對人工智慧相關設備的需求強勁，渣打預期，可能是美國以出口管制限制中國獲得高性能IC 晶片的影響開始減弱，或是改採降低IC晶片規格以繼續提供中國廠商貨源。

展望下半年，民間固定資本投資顯著回升，也將為經濟成長提供強而有力的支撐。同時，2024年前4個月新登記工廠數量較去年同期成長19%來到 1425家，也扭轉了2023年下跌頹勢。以3個月滾動調整平均來看，半導體和IC晶片設備5月進口量年成長11.1%，這是自2019年9月以來的首次的成長，半導體和IC晶片設備進口的回升，也可視為未來資本支出增加的前兆，對以科技產業為主且高度依賴貿易的台灣經濟來說，無疑是下半年經濟成長的喜訊。

另一個好消息是，最新數據顯示，2024 年上半年台灣境內消費需求持穩，零售和汽車銷售的年成長均是最好的證明。此外，季節性調整後的失業率在2024年的前4個月幾無變化，維持在3.4%，主要來自於運輸與旅遊餐飲業的人員增聘。同時，2024年前3個月來台灣的海外旅客數也年增84.7%，達到 210萬人。最新數據顯示，海外旅客數有望達到2024年1000萬名的預估目標，較2023年的650萬人有所增加，但仍不及2019年創紀錄的1180萬人。 

截至目前為止，這波成長主要由日本、韓國和東南亞的遊客所驅動，這些地區的遊客數量分別已回升至疫情前平均人數的70%、101% 和110%。而台灣目前尚未全面開放自中國大陸旅客來台旅遊，因此，中國旅客的人數僅達疫情前平均人數的8%。

至於2024年前5個月CPI年增率2.2%，符銘財指出，食品與住房費用上漲是物價上揚的主因，交通運輸成本上揚也貢獻了0.14個百分點，然而，排除波動性較大的食品和能源價格後的核心CPI，5月與去年同期相比上漲約1.8%，連續2個月保持在 2%的漲幅以下。儘管政府從4月起調漲電費約11% ，5月份租金支出也出現過去一年來最快的漲幅達 2.3%，核心消費者物價指數的成長幅度依舊持穩。

符銘財認為，由於政府暫無進一步提高公共事業成本 包含電費的計畫，這應有助於減少人們對下半年公共事業費用再次上漲的擔憂。因此，渣打初步預期，台灣的通膨壓力將在下半年逐步減緩，部分歸功於有利的基期效應。

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