英格蘭爭議12碼罰球判決獲利！自家球評也不挺　裁判賽後直接走人

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆歐洲盃，英格蘭全隊身價15.2億歐元，高居所有參賽球隊第一位，荷蘭全隊身價7.6億歐元，正好是英格蘭的一半。但這場比賽英格蘭開賽就承受非常大的壓力，Xavi Simons在比賽開始後7分鐘，打進了他本屆賽事第一球，為荷蘭先馳得點。
但戰局很快迎來爭議的轉機，第16分鐘，Harry Kane試圖補射，被Denzel Dumfries踢到倒地，德國裁判Felix Zwayer判了12碼罰球，讓外界震驚。英國獨立電視台 (ITV) 2024 年歐國盃球評Christina Unkel對這個判決感到驚訝，直言：「這不是一個明顯的犯規」。Kane主罰命中， 幫助英格蘭1：1扳平比分，為這支球隊的反擊拉開序曲，最終他們成為歐國盃史上第一支連續在8強和4強賽比賽中落後，但能翻盤晉級的球隊。
對於該次12碼罰球判決，前曼聯後衛Gary Neville也不挺自家人，他稱這次判決「是一個可恥的決定」，指出Dumfries只是自然而然地試圖擋住射門，「這對我來說不是12碼罰球，遠不及要給罰球，而且也沒有很多英格蘭球員聲稱他們應該獲得罰球。」
范戴克：裁判賽後直接走了，說明一切
范戴克賽後受訪時說：「我不知道該說什麼。我不知道我是否應該對此表達意見。裁判在比賽結束後很快就走掉了，這就說明了一切，我甚至沒機會和他握手。」
「但是聽著；事情就是這樣。比賽已經結束了。我們輸了。這很難接受。在某些時刻，事情應該按照我們想要的方式進行。但事實並非如此。這很艱難。我不知道該說什麼，這很難讓人接受，我現在被情緒所充滿，這是非常非常漫長而艱難的一年。我們有一個偉大的夢想，我們覺得作為一個團隊我們以在這裡實現這個夢想。不幸的是它沒有成真。」范戴克如此總結這屆賽事荷蘭隊結束的方式。
當被問到是不是應該讓裁判解釋他們的判決時，范戴克表示自己不知道，「他們不斷改變某些事情。小小的改判就可能會產生大影響，但也許他們也能承擔責任是一件好事。」